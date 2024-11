Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il 19 novembre 2024 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che ha presentato ai telespettatori diversi argomenti molto interessanti. Ad aprire l’episodio, ovviamente, è stato il nuovo triangolo amoroso dell’edizione, che si è ricomposto in casa dopo la fine dell’ultima edizione di Temptation Island, in cui tutti e tre i protagonisti della liaison si sono fatti conoscere al grande pubblico.

Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, infatti, dopo aver concluso la loro avventura nel reality show, condotto da Filippo Bisciglia, sono ora tre protagonisti del reality show. Nel corso dell’ultima settimana di permanenza nella casa è successo di tutto, ma anche durante l’ultima diretta serale, il rapporto tra i tre ha subito degli scossoni molto importanti.

Federica Petagna, la confessione al Grande Fratello

Alfonso Signorini ha salutato il pubblico di Canale 5, in apertura della nuova puntata del Grande Fratello, annunciando che i concorrenti, ex protagonisti di Temptation Island, sarebbero stati subito al centro delle trame dell’episodio. Il conduttore televisivo ha svelato, infatti, che in settimana Federica Petagna si è scambiata dei baci con Stefano Tediosi nascondendosi dal suo ex fidanzato, ma Alfonso D’Apice ha svelato che, prima dell’ingresso dell’ex tentatore, anche lui si era scambiato lo stesso gesto d’affetto intimo con l’ex protagonista del reality show estivo.

Oltre a ciò, Federica Petagna ha deciso di passare la sua ultima notte proprio con Alfonso D’Apice, rimescolando nuovamente le carte di questo travagliato triangolo. Stuzzicata dalle domande di Alfonso Signorini, infatti, la gieffina ha svelato che durante l’ultima settimana si è sentita molto condizionata dalla presenza del suo ex fidanzato, non riuscendo, non solo per rispetto, a lasciarsi andare ad alcune vicinanze affettuose con Stefano Tediosi: “Non sono riuscita, in realtà, tutta la settimana, a fare delle determinate cose, anche piccole, perché pensavo a lui”.

Ma Federica Petagna si è spinta oltre, svelando di avere dei dubbi sulla sua scelta: “Fuori io ho chiuso la storia con Alfonso… Ora ti dico non lo so. Io non me l’aspettavo, nei miei pensieri non c’era proprio… Per come stiamo oggi devo valutare bene, devo capire bene”. Messa davanti a un’ipotetica scelta dal conduttore televisivo, la ragazza ha svelato che, se fosse libera, correrebbe ad abbracciare il suo ex fidanzato e non la sua nuova fiamma.

