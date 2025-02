Sondaggi Grande Fratello del 17 febbraio: un’eliminazione e il secondo finalista

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Mancano sempre meno puntate alla fine di questa edizione del Grande Fratello, che comincia a tirare le somme eleggendo il secondo finalista. Dopo la di Lorenzo Spolverato, nella serata del 17 febbraio potrebbe toccare a una donna essere eletta come seconda finalista della stagione. Anche in questo caso il meccanismo per scegliere la gieffina che andrà dritta in finale potrebbe essere un televoto flash.

Durante la diretta però è prevista anche un’eliminazione: dopo l’ambita immunità ottenuta da Jessica Morlacchi, preferita del pubblico all’ultima votazione, questa volta dovremo dire addio a un altro gieffino, costretto dal televoto a varcare la porta rossa. A chi toccherà?

Grande Fratello, i nominati del 17 febbraio

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 13 febbraio, la Casa ha vissuto momenti di grande tensione: sono infatti sei i concorrenti che sono finiti a rischio eliminazione. Si tratta di Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglio e Shaila Gatta. Alfonso è stato nominato da Stefania, Helena e Mariavittoria, Amanda da Mattia e Tommaso. Shaila, invece, è stata nominata da Javier e Iago, che a sua volta è stato nominato da Lorenzo, Jessica e Giglio. Quest’ultimo è stato nominato da Amanda e Federico.

Anche questa volta il pubblico è chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il meno votato verrà eliminato e sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia. Stando alle anticipazioni, durante la serata è previsto un altro televoto, una votazione flash per decretare chi sarà il secondo finalista di questa edizione: dopo Spolverato, potrebbe essere una donna ad accaparrarsi il titolo.

Cosa dicono i sondaggi

Come andrà il televoto di lunedì 17 febbraio? A fornirci alcuni dati come di consueto sono i sondaggi condotti su ForumFree. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la Casa.

Stando alle proiezioni fornite, il più votato torna a essere Iago Garcia, con il 33,13% di voti, seguito subito dopo da Amanda Lecciso, con il 32,97% di preferenze. Sembrano essere proprio loro i preferiti del pubblico, proprio come nelle scorse settimane. Se la gemella di Loredana negli ultimi giorni ha mantenuto un profilo basso, Iago è stato coinvolto in diverse discussioni, cosa che ha appassionato gli spettatori.

Con qualche voto di scarto c’è poi Shaila Gatta, con il 14,49% di preferenze, sempre tra le più apprezzate tra i gieffini, capace di mantenere vive tante dinamiche nel gioco. Molto più a rischio, secondo i sondaggi, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Luca Giglio, tutti e tre tra il 6,85% e il 6,28% di voti. Difficilissimo dire, con questi numeri, chi potrebbe varcare la porta rossa per sempre.

Ricordiamo ovviamente che si tratta sempre di proiezioni: anche la scorsa settimana la favorita a guadagnare l’immunità sembrava Stefania Orlando, mentre a conquistarla è stata Jessica Morlacchi, che risultava a metà classifica nei sondaggi. Di certo sia Chiara che Alfonso che Giglio non sono stati particolarmente incisivi nella Casa negli ultimi giorni. Chi sarà ad abbandonare il reality stasera?