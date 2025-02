Grande Fratello, le pagelle del 13 febbraio: Helena scaricata a San Valentino (3), Signorini tiene duro (7)

Per essere il giorno degli innamorati, nella Casa si respira un’aria tesa e decisamente poco accogliente. È quanto trapela dalla puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 13 febbraio. Una scelta coraggiosa (ma consapevole) quella della produzione, che ha deciso di non cambiare la programmazione settimanale del reality per evitare lo scontro con Sanremo 2025, in onda su Rai 1, ma anzi, di fornire una valida alternativa alla kermesse musicale. Nonostante le buone intenzioni, la puntata è risultata piuttosto indigesta. Non sono mancate le emozioni, ma a fare da padrone sono state sicuramente le accese liti tra concorrenti. Alfonso Signorini ha provato a puntare sull’amore, andando in onda la notte prima di San Valentino, ma in pochi hanno l’occasione per scambiarsi tenere parole. Insomma, scopriamo cos’è successo e le nostre pagelle.

Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi ironizzano ma resistono. Voto 7

A volte come andrà una puntata si capisce dalle prime battute. Così è stato per quella del Grande Fratello andata in onda giovedì 13 febbraio, in concomitanza con la terza serata del Festival di Sanremo. Almeno un accenno alla palese “gara” per accaparrarsi gli ascolti della serata ce l’aspettavamo, ma non così esplicita e… amara! Ci hanno pensato Alfonso Signorini e Beatrici a strappare un sentito applauso al pubblico, mostrando, che, forse, avrebbero preferito saltare il doppio appuntamento settimanale live del reality e godersi la conduzione di Carlo Conti dalla propria casa.

Ma una cosa è certa, i due sono professionisti e sono stati bravissima a rivolgere la situazione a loro favore. Beatrice Luzzi ha palesato il desiderio di poter “scendere le scale”, alludendo senza ombra di dubbio a quelle rinomate del Teatro Ariston. Ma, con un notevole effetto comodo, ha mostrato di potersi accontentare di un solo gradino per la sua poltrona di opinionista. “44 gatti, anzi 4 gatti a guardare questa puntata del Grande Fratello”, ha punto Alfonso Signorini subito dopo. Insomma, i due veterani del mondo dello spettacolo hanno tenuto duro e, nel corso della puntata, si sono dimostrati “dentro” al gioco (più dei concorrenti). Voto 7.

Helena scaricata a San Valentino. Voto 3

Grande giocatrice di questa edizione, Helena Prestes non smette di far parlare di sè. Veramente l’abbiamo nominata in tutte le salse: prima con Lorenzo, poi Zeudi, poi Javier… Insomma, è una concorrente che si mette in gioco, dando delle decise scosse alle dinamiche all’interno della Casa e, soprattutto, inimicandosi i compagni di avventura. Durante la puntata del 13 febbraio sono state molte le discussioni che hanno avuto la ragazza come perno centrale.

Questa volta in particolare, al centro dei malumori di Helena degli ultimi giorni, c’è stata la conquista da parte di Lorenzo Spolverato della finale. Una svolta all’interno del programma che non ha lasciato i concorrenti indifferenti. In puntata la stessa Helena ha ammesso: “Rosico. Sei bugiardo, stratega, finto. Tu manipoli chi ti sta vicino, sei arrivato in finale giocando sporco”. Parole forti (dette dalla ragazza che prima si era dimostrata attratta da Spolverato), che non hanno lasciato Lorenzo indifferente.

A una situazione già tesa però, si sono unite (come previsto) anche le dichiarazioni della nuova frequentazione di Helena all’interno della Casa, l’affascinante argentino Javier. “Questa reazione così eclatante di Helena mi sorprende, dovrebbe fare come me e fregarsene“. Un modo per il ragazzo di esplicitare qualche dubbio rispetto alla sincerità dell’interessa di Helena. Dubbio che lo ha seguito durante tutta la puntata, portandolo anche a dichiarare un bisogno di chiarimento con la ragazza (visibilmente scocciata). Insomma, una pessima puntata per Helena, che però dovrebbe veramente imparare a farsi valere senza coprire le parole degli altri con le sue. Grande giocatrice, ma il voto è basso: 3.

L’amore di un padre e la commozione di Signorini. Un abbraccio per Mattia. Voto 8

“Non è stata facile parte della mia vita, soprattutto all’inizio”, così Mattia, uno dei recenti ingressi nella Casa del Grande Fratello, ha iniziato un racconto personale e intimo sulla sua vita. “Ero una personalità estrosa nel vestire e in un paesino non è facile. Era un terrore per me entrare a scuola, ero sempre messo da parte”. Un racconto che colpisce per il dolore ancora vivo dietro agli occhi del maestro di sci e che si riflette anche in quelli del conduttore, Alfonso Signorini, che fa capire di comprenderlo appieno. “Volevo scomparire, non avevo un mio mondo, ovunque andassi volevo scomparire“.

Poi il rapporto con i genitori e la difficoltà nel rivelare la propria omosessualità: “Mia mamma la prima cosa che ha fatto è stata abbracciarmi. Mi ha chiesto se fossi felice e alla mia risposta affermativa è tornata a lavare i piatti come se nulla fosse”. Poi il racconto sul padre, ignaro del fatto che l’uomo è venuto a trovarlo: “Con mio papà un po’ l’opposto.Io lo chiamo l’orso buono, perché alla fine mi vuole bene, lo so. Glielo ha detto mia madre, per un po’ di giorni l’ho visto strano. Lui aveva tante aspettative che poi ha visto spegnersi. Ad oggi non riuscirei a portare a casa un ragazzo“. “Prima o poi arriva quello giusto e senti di farlo, io l’ho fatto a 31 anni”, ha condiviso Alfonso. “Sono anni che non mi innamoro – ha continuato Mattia – Quando arrivo in un momento della relazione importante io mi blocco. Ma ho una voglia di innamorarmi tantissimo”.

Poi la parte più bella e commovente: l’incontro con il padre: “Diversi sono gli altri non sei tu. Qui sei trasparente, hai un’educazione enorme. Con me non ci son mai stati problemi, vai avanti così che sei un grande. Non oso pensare a quello che hai passato perché non mi dicevi niente, sempre a testa alta. Meriti che io ti chieda scusa“. Chiarimenti necessari, voto 8.

Pamela Petrarolo rientra, riesce, avant e ‘ndré. Voto 3

Pamela Petrarolo è entrata nella Casa del Grande Fratello, ha giocato, ha vissuto con gli altri concorrenti. Poi, per ragioni personali che non sono in discussione, è dovuta uscire. Ma durante la puntata del 13 febbraio la donna ha varcato nuovamente la porta rossa del GF… Solo per annunciare la sua uscita definitiva. Un siparietto onestamente poco necessario, senza spiegazioni, senza abbracci, senza saluti, perché gli ormai ex compagni di avventura non hanno potuto dirle nulla.

“Me ne sono andata via di corsa. Non me l’aspettavo perché ero felice, poi mi hanno chiamata. Sono andata via un’altra volta e questa volta non tornerò. Ma non potevo non salutarvi, guardarvi tutti, e ricordami di che esperienza pazzesca questa è stata per me. Fuori non potete capire, godetevela, questa Casa meravigliosa. Manca ancora un po’, ma dovete resistere, siete stanchi, si vede”.

Ha poi aggiunto: “Me la volevo giocare questa casa fino alla fine e non è facile stare a casa, non prendere sonno, guardare il soffitto e ricordarmi a quanto sono stata fortunata di essere stata scelta. Il Grande Fratello è sempre stato il mio sogno, ma la vita ti dà e ti toglie, a me lo scherzo me lo ha fatto tante volte. In questa casa per due volte. Quindi anche basta e che vinca il migliore”. Voto 3.