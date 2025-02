Grande Fratello sfida Sanremo: la battuta di Beatrice Luzzi (e Signorini)

Il Grande Fratello sfida senza paura il Festival di Sanremo 2025, mandato in onda da Rai 1. Così Alfonso Signorini offre al pubblico di appassionati un’alternativa alla kermesse musicale, promettendo emozioni e succose polemiche. Una cosa è sicura: la tensione nella Casa più spiata d’Italia è sempre più palpabile. Ma il primo vero intrattenimento della serata lo hanno offerto proprio il conduttore e le opinioniste (Beatrice Luzzi in particolare) che hanno subito ironizzato sulla concomitanza di programmazione con il festival condotto da Carlo Conti.

Grande Fratello, la battuta di Beatrice Luzzi e il colpo di Signorini

“Ma posso scendere le scale?”, ha commentato Beatrice Luzzi subito a inizio della puntata del Grande Fratello di giovedì 13 febbraio, facendo un chiaro riferimento alla famosa e rinomata architettura del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Un collegamento immediato e divertente alla messa in onda del reality di Canale 5 con la kermesse di Rai 1. Alfonso Signorini però ha rincarato la dose, mostrando ironia, anche rispetto agli ascolti (non brillantissima) delle ultime puntate del GF: “Stasera siamo proprio 4 gatti, o insomma: 44 gatti, pochi ma buoni“. Consapevolezza, ma serietà professionale verso la scelta dell’azienda, rispettosa del pubblico, di non cambiare programmazione.

Il confronto tra Yulia e Giglio

Sarà che è il giorno prima di San Valentino, sarà che Giglio ha reagito con stile encomiabile e sicurezza alla notizia della ragazza, Yulia, che, fuori dalla Casa del Grande Fratello, è stata pizzicata tra le braccia di un altro, Edoardo Gullino, ex tentatore di Temptation Island, nella notte di Capodanno, ma l’incontro tra Yulia e Giglio ci è piaciuto. Di Yulia inoltre sappiamo che ha dovuto lasciare la Casa per difendersi in tribunale dalle accuse del suo ex compagno, Simone. Insomma, una questione che ha creato un polverone per Giglio, che però, nella puntata del 10 febbraio, si è mostrato sicuro della propria relazione con la ragazza.

Molto bello l’incontro tra Giglio e Yulia appena fuori dalla Casa: “Sono mesi che aspetto questo momento. Sono molto fiera, sei una persona vera e genuina. Non essere preoccupato per me e per la mia situazione, ma stai tranquillo: fuori è tosta, non è semplice, ma io non mollo. Non c’è bisogno di ribadire sempre quello che siamo, perché noi due siamo un incontro di anime, mi manchi da morire”, queste le parole davanti al compagno. La ragazza racconta dei rapporti con l’ex fidanzato Simone: “La situazione sta andando bene, la sto gestendo nel migliore dei modi. Il rapporto con Simone è migliorato, anche su consiglio dei nostri avvocati, perché è giusto mantenere un rapporto civile e farsi la guerra non ha senso”.

Poi la parte più dolce e attesa: le dichiarazioni d’amore di cui avevamo bisogno: “Non c’è bisogno di ribadire quello che siamo: noi due siamo un incontro di anime. Sono felicissima della scelta che ho fatto: mi manchi da morire”. L’incontro tra i due è durato pochissimo, ma che bello l’abbraccio della coppia. Giglio non ha dubbi: ha totale fiducia nella fidanzata: “Sono sempre stato sicuro di noi: mi spiace che tutto quello arrivi a te e non a me”. Rivolgendosi poi a Signorini, Giglio conferma: “Mai titubato di lei. Mi dispiace però che se le prende tutte lei e non io”.

“Quando uscirai, il più tardi possibile, parleremo di tutto“, dice Yulia uscendo dal cortile della Casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi ha commentato: “Ma lei non gli ha portato nulla? Neanche un regalino”. Cesara Buonamici ha riconosciuto: “E’ già tanto quello che gli ha detto”, riferendosi agli accenni a Simone, l’ex fuori dalla Casa.

Chi è stato eliminato?

Va bene le polemiche, ma chi è l’eliminato della puntata? In nomination ci sono ben 7 concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando. In realtà, svela il conduttore Alfonso Signorini a inizio puntata, con il televoto della settimana in realtà non viene eliminato nessuno. Anzi viene eletto un preferito dal pubblico, che gode dell’immunità nelle nomination della puntata. La preferita dal pubblico di questa settimana è Jessica Morlacchi!

Ma attenzione, tra i 6 in nomination c’è il primo concorrente in nomination la prossima settimana. E il primo candidato per l’eliminazione è…

In aggiornamento