Sappiamo bene quanto le storie d’amore vengano messe a durissima prova al Grande Fratello. Destino che evidentemente tocca anche a Giglio e Yulia, alle prese con un video dello scandalo che da giorni ha posto l’ex gieffina al centro dell’attenzione. Alfonso Signorini non poteva di certo ignorare la questione e ha dunque organizzato un incontro a distanza.

Il video di Yulia

Circola da giorni un video che ritrae Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello festeggiare Capodanno in un locale. Sappiamo che ha dovuto lasciare la casa per difendersi in tribunale dalle accuse del suo ex compagno, ma ciò non le impedisce di condurre una vita normale.

Si tratta però di un personaggio noto, il che si traduce in fotocamere sempre accese e puntate. Una di queste l’ha mostrata in compagnia di Edoardo Gullino, ex tentatore di Temptation Island. In breve tempo si è iniziato a scrivere online di baci tra i due ma il filmato mostra altro.

Si vede infatti, con una qualità pessima, Yulia con un abito “rivelatore”, che balla in pista e si avvicina da dietro a Gullino. Lo abbraccia e gli balla molto vicina ma nulla di più. I fan del reality condotto da Alfonso Signorini però si sono scatenati.

Le parole di Yulia

La diretta interessata ha preso la parola via social, commentando questo filmato ma soprattutto gli articoli che sono seguiti: “Mi stupisco come nel 2025 ancora non ci sia libertà di espressione. E si vede sempre solo il marcio. La malizia sta negli occhi di chi guarda. Divertirsi in maniera sana e genuina con degli amici non è un reato”.

Ha poi spiegato come tutti sapessero che era con degli amici a Capodanno, compresi i suoi genitori. Far passare un certo messaggio, però, le sembra a dir poco assurdo: “A questo punto sono costretta ad agire per vie legali”.

La reazione di Giglio

Il povero Tommaso si è ritrovato a fare da ambasciatore. Decisamente in imbarazzo, si è detto rapidamente certo che Yulia non potrebbe mai tradire il suo amico Giglio. È però costretto ad avvisarlo che Alfonso gli mostrerà qualcosa.

Un intermezzo imbarazzante che fa guadagnare minuti alla trasmissione ma resta poco comprensibile. Si arriva finalmente da Giglio, che osserva le immagini e spiega come certe cose non lo riguardino. Non c’è nulla di male, del resto, nel divertirsi con degli amici in discoteca.

La parola passa allora a Yulia, che ha tanto da spiegare, in pieno contrasto con le versioni apparse online: “Una serata trascorsa con amici e amiche. (…) Hanno preso un piccolo video per mettere zizzanie nel nostro rapporto, ma non ci sono riusciti. Noi siamo molto più forti”. I due non sono minimamente scalfiti da queste voci e Giglio sembra fidarsi totalmente, nonostante la distanza.

Non smettono di dirsi quanto si amino e, tra tanti giochi ben studiati in casa, questa serenità in un rapporto appare come una boccata d’aria. Yulia chiarisce poi altri punti. In ordine:

non è incinta;

non ha conosciuto Giglio prima dell’ingresso al Grande Fratello;

non frequenta il suo ex e lo vede unicamente per questioni legali.