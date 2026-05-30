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IPA

Una vicenda giudiziaria complessa, che ha visto anche una vetrina televisiva, quella che ha visto come protagonista Yulia Naomi Bruschi. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata condannata a 2 anni e 4 mesi di reclusione per aver ferito il suo ex compagno.

Il tutto è avvenuto nel corso di una dura lite, nel corso della quale lui ha subito uno sfregio permanente al volto. La sentenza, emessa con rito abbreviato, riconosce la giovane colpevole di lesioni aggravate e permanenti.

Cos’è successo: la lite nel 2024

I fatti risalgono al 12 settembre 2024, a Lucca. Quella sera Yulia Bruschi stava festeggiando il proprio compleanno. Mancava poco alla partenza per il Grande Fratello, e infatti questa vicenda ha trovato spazio anche nella Casa di Cinecittà.

Durante la serata è scoppiata una lite con il compagno Simone Costa, 43 anni, titolare i un bar-ristorante nel centro storico di Lucca. Secondo la ricostruzione del tribunale, Yulia avrebbe scagliato un bicchiere contro l’uomo, colpendolo al viso. Il risultato è stata una profonda ferita lacero-contusa allo zigomo destro. Ciò ha richiesto diversi punti di sutura e ha lasciato una cicatrice permanente.

Condanna e risarcimenti

Il giudice Raffaella Poggi ha condannato Yulia Bruschi a 2 anni e 3 mesi di reclusione con rito abbreviato. L’ex del Grande Fratello è stata riconosciuta colpevole di lesioni aggravate e permanenti.

Al di là della pena detentiva, il tribunale ha anche disposto:

una provvisionale di 8mila euro in favore della vittima, immediatamente esecutiva;

il riconoscimento di ulteriori danni, da quantificare in una causa civile separata.

Bruschi ha seguito una precisa linea difensiva, spigando come la sua intenzione fosse quella di lanciare dell’acqua contro il suo ex compagno. Il bicchiere le sarebbe scivolato accidentalmente dalle mani, senza alcuna intenzione di ferire.

La giovane ha inoltre accusato l’ex compagno di essere mosso da gelosia nei confronti del suo successo televisivo, lasciando intendere che la denuncia fosse una sorta di ritorsione (ha partecipato anche a Temptation Island e Love Island).

Versione che però il giudice ha respinto del tutto, ritenendo provata la dinamica dell’aggressione e la gravità delle conseguenze riportate dalla vittima.