Anticipazioni Grande Fratello del 17 febbraio: il faccia a faccia tra Chiara e Stefania

Fonte: IPA Stefania Orlando

Torna in diretta lunedì 17 febbraio il Grande Fratello, con la trentaduesima puntata della stagione, il primo appuntamento della settimana. Dopo la disfatta in termini di ascolti contro il Festival di Sanremo, Alfonso Signorini torna alla carica con una serata ricca di colpi di scena, tra accesi confronti e un televoto che questa volta sarà eliminatorio e decisivo per il futuro della Casa più spiata d’Italia: cosa accadrà durante la serata?

Grande Fratello, le anticipazioni del 17 febbraio

Non è stata esattamente vincente la scelta di andare in onda durante la settimana di Sanremo 2025: i risultati non sono stati quelli sperati, tanto che il reality show ha registrato il peggior risultato di sempre in termini di ascolti. La puntata andata in onda giovedì 13 febbraio ha ottenuto solo 1,2 milioni di spettatori e il 7,70% di share, non certo i numeri di quello che dovrebbe essere uno dei programmi di punta della rete.

Nel frattempo si avvicina sempre di più la fine di questa edizione del Grande Fratello e la tensione all’interno della Casa è alle stelle. La puntata prevede dei colpi di scena: durante la diretta di lunedì 17 febbraio Alfonso Signorini comunicherà il nome del secondo finalista dopo Lorenzo Spolverato, eletto dagli spettatori con un televoto flash.

Sarà anche una puntata di confronti: nonostante il faccia a faccia della scorsa puntata, i rapporti tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando sono ancora parecchio tesi. Le due gieffine non riescono a trovare un punto d’incontro e continuano ad attaccarsi. La prima, supportata dal fidanzato Alfonso D’Apice, non perde occasione per attaccare la coinquilina con giudizi pesanti; dal canto suo Stefania cerca di non cedere alle provocazioni, rispondendo a tono: si preannuncia un faccia a faccia decisamente acceso.

Durante la diretta i riflettori saranno ancora puntati sulla coppia formata da Javier ed Helena. I due, che inizialmente avevano detto di essere solo grandi amici, si sono lasciati andare a tenerezze ed effusioni, e la passione non sembra mancare. La storia proseguirà anche fuori dalla Casa o si tratta di una strategia per arrivare in finale?

Il secondo finalista e un’eliminazione

Dopo la proclamazione di Lorenzo Spolverato, nella serata del 17 febbraio una donna potrebbe essere eletta come prossima finalista. Anche in questo caso il meccanismo per scegliere la gieffina che andrà dritta in finale sarà lo stesso utilizzato per decretare Lorenzo come primo finalista maschile, cioè con un televoto flash.

Prevista anche un’eliminazione durante la diretta: in nomination ci sono Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglio e Shaila Gatta. Chi uscirà dalla Casa secondo i sondaggi?

Quando e dove vedere il Grande Fratello

Come di consueto, la puntata del Grande Fratello andrà in onda su Canale5 il 17 febbraio alle 21,35 circa, subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

In studio ritroveremo come sempre le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli sarà la voce dei social. Lo show vive anche attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia e centinaia di commenti.