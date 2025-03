Fonte: IPA Alfonso Signorini

Le donne sono state le protagoniste assolute della puntata del 10 marzo 2025 del Grande Fratello. Infatti Zeudi Di Palma è stata eletta finalista del programma televisiva, grazie al voto del pubblico da casa e altre concorrenti sono state al centro delle trame dell’episodio serale del reality show. Ma anche Alfonso Signorini non ha risparmiato battute al vetriolo e tirate d’orecchi al cast dei concorrenti.

Alfonso Signorini tagliente. Voto: 10

Già dalle prime battute della puntata del 10 marzo 2025 del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dimostrato grande lucidità e una buona dose di sarcasmo, commentando gli ultimi giorni nella casa e gli scontri tra le concorrenti: “Passato l’8 marzo si scannano di nuovo… Perché appena passata la festa tutti a sparlare gli uni contro gli altri”.

Ma il conduttore televisivo ha anche ripreso Lorenzo Spolverato in diverse occasioni, facendo pesare il suo punto di vista in maniera diretta: “Dire a uno ‘Marcisci’ non è una bella cosa Lorenzo”. Anche quando ha chiesto al modello milanese e a Shaila Gatta dove andranno in vacanza dopo la fine del reality show, il presentatore ha saputo utilizzare la giusta ironia: “Dove andrete? Andate a quel paese?”. Alfonso Signorini ha paragonato Lorenzo Spolverato a Giacomo Leopardi per il suo pessimismo cosmico, definendo le sue reazioni piuttosto incontrollate.

Non sono mancate le battute di spirito, come quella fatta nei confronti di Mariavittoria Minghetti e della sua gelosia: “Nemmeno Alfonso ai tempi d’oro con Federica”.

Jessica Morlacchi ironica. Voto: 10

Quattro donne della casa sono state protagoniste di diversi conflitti nel corso degli ultimi giorni. Si trattava di Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti da un lato, e di Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma dall’altra. Anche durante la puntata serale del Grande Fratello le concorrenti sono state messe a confronto diretto e la fidanzata di Alfonso D’Apice ha voluto chiedere alla cantante perché l’avesse definita una profumiera, quando anche lei aveva dimostrato di essere seduttiva a sua volta: “Anche tu hai tentato qualcuno”.

L’artista, però, ha saputo rispondere nel modo migliore alla compagna d’avventura, utilizzando un po’ d’ironia: “Tu sei una gatta Chiara, io non sono una gatta. Tu sei molto femminile… Sono la gattara io”.

Shaila Gatta, bugiarda. Voto: 2

Anche altre due donne della casa si sono confrontate in modo molto acceso. Si tratta di Stefania Orlando e Shaila Gatta, protagoniste di uno scontro in settimana, conclusosi con delle scuse da parte della ballerina. Ma queste dichiarazioni della concorrente sono state poi smentite in puntata visto che lei ha ammesso di non volersi scusare con la compagna d’avventura e di averla presa in giro.

La conduttrice televisiva, allora, è andata su tutte le furie e ha affermato che la ballerina è falsa quanto il fidanzato Lorenzo Spolverato, che lei ha smascherato in passato: “C’è l’hai con me perché io in qualche modo ho smascherato il tuo fidanzato… Crea delle dinamiche finte… A questo punto credo che siano uguali Alfonso”.

Beatrice Luzzi ha preso la parola affermando che Stefania Orlando si agita molto quando parlano di lei, mentre attacca tranquillamente gli altri. Anche in questo caso la presentatrice ha risposto per le rime: “La Luzzi evidentemente non mi vuole bene ma è reciproco”.

Chiara Cainelli emozionate. Voto: 8

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello, Chiara Cainelli è stata spesso al centro delle trame delle puntate e di diversi scontri. In quest’occasione la gieffina ha mostrato tutto il suo lato più duro e, a volte, altezzoso, come sottolineato da Mariavittoria Minghetti. Ma nella puntata del 10 marzo 2025 del reality show la ragazza è riuscita a mettere in mostra anche altri aspetti del suo carattere e della sua vita, raccontandosi a cuore aperto grazie alla sua linea della vita.

La gieffina ha svelato di essere stata divisa dal fratello gemello Stefano in tenera età, dopo il divorzio dei genitori, e di aver in seguito subito un periodo di depressione, dopo che è terminata la sua prima convivenza. Le parole di Chiara Cainelli sono riuscite a toccare il cuore anche dei telespettatori che non fanno parte del gruppo dei suoi sostenitori.