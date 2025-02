Fonte: IPA Anna Pettinelli

Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello, andata in onda il 17 febbraio 2025. In apertura di puntata, il presentatore televisivo ha subito avvertito i telespettatori che nell’ultimo weekend era successo di tutto in casa e che tanti sarebbero stati, quindi, i temi affrontati in puntata, tra litigi, amori e forti emozioni.

Chiara Cainelli, eccessiva. Voto: 0

In apertura di puntata le protagoniste assolute sono state Chiara Cainelli e Stefania Orlando che negli ultimi giorni si sono lanciate frecciatine, anche piuttosto pesanti. La giovane gieffina, infatti, ha affermato che al posto della showgirl si vergognerebbe di lei, dandole anche della ruffiana e dell’opinionista di serie C e aggiungendo che nessun uomo la vuole.

Una serie di dichiarazioni pesanti che hanno ovviamente offeso la conduttrice perché si spostavano sul suo lato personale, lasciando il limite del gioco televisivo: “Lei è partita all’attacco dicendo delle cose che non c’entrano con la casa… Sono stata accusata di essere una donna che dà il cattivo esempio”. La presentatrice televisiva ha voluto difendere con forza la sua posizione e la sua età, in cui è possibile ancora sognare: “Non credo io sia un esempio negativo anzi credo di essere un esempio per tante donne della mia età”.

Le affermazioni della giovane gieffina sono apparse davvero eccessive e fuori luogo, dimostrando che forse è proprio vero che non ha molti contenuti, come affermato dalla stessa Stefania Orlando. Perché se si ha qualcosa su cui argomentare, solitamente, non si scende nelle offese.

Alfonso Signorini ha commentato quanto accaduto, chiedendo a Chiara Cainelli di riflettere di più prima di parlare: “Prima di aprire la bocca pensaci due volte”.

Javier Martinez, innamorato. Voto: 8

Javier Martinez è uno dei concorrenti più controversi dell’edizione attuale del Grande Fratello. Il pallavolista ha avuto un numero imprecisato di flirt con diverse coinquiline, tanto da lasciare un po’ perplessi i telespettatori sulle sue reali intenzioni. Anche perché ogni volta che il concorrente si avvicinava effettivamente a una ragazza, nel giro di una puntata, subito faceva nuovamente marcia indietro.

Invece, stavolta, anche se aveva l’occasione e la scusa giusta per prendere le distanze da Helena Prestes, Javier Martinez ha sorpreso tutti raccontando di aver chiarito con lei e di essere davvero felice di questo rapporto amoroso: “Durante la settimana mi ha dimostrato molto… Stiamo veramente bene”.

Oltre alle parole, lo sportivo è sembrato anche negli atteggiamenti davvero convinto della sua scelta, tanto che Alfonso Signorini ha notato in lui uno sguardo diverso. Che sia finalmente scoccato l’amore con la compagna d’avventura brasiliana?

Alfonso D’Apice scorretto. Voto: 2

Alfonso D’Apice è stato al centro delle trame dell’ultima puntata del Grande Fratello, prima per la sua lite con Stefania Orlando e dopo per uno scontro con Federico Chimirri. Ma il gieffino ha deciso anche di fare delle rivelazioni scottanti su Mariavittoria Minghetti, dopo mesi di silenzi e minacce velate.

Quando la concorrente ha provato ad attaccarlo, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island ha cominciato a minacciarla con termini davvero forti come: “Non farmi parlare, ti faccio saltare”. Nel momento in cui Alfonso Signorini ha provato a vederci chiaro sulla questione, Alfonso D’Apice si è dapprima tirato indietro e, dopo diversi minuti di riflessione, ha deciso di tornare sull’argomento e svelare un segreto che celava da mesi sul suo flirt con la dottoressa: “Mi ha detto di aspettarla che da lì a pochi giorni avrebbe lasciato Tommy”.

Le parole del gieffino hanno fatto infuriare Tommaso Franchi e hanno finalmente svelato al pubblico una realtà tenuta troppo nascosta, ma le minacce che hanno preceduto la confessione del concorrente hanno mostrato tutta la sua scorrettezza. Infatti se la dottoressa non avesse osato criticare i suoi atteggiamenti lui avrebbe continuato a nascondere quella promessa d’amore, mentre appena lei ha deciso di attaccarlo, non ha perso tempo per colpirla.

Anna Pettinelli, una furia. Voto: 10

Anche Anna Pettinelli è stata protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello, visto che la conduttrice radiofonica è entrata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa all’amica Stefania Orlando, che sta vivendo un periodo complicato. La conduttrice televisiva, infatti, ha subito gli attacchi di Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli e alcune parole della coppia hanno toccato un suo nervo scoperto, quello di non essere diventata madre: “Il fatto di non essere madre è stata una scelta, un po’ mia, un po’ della vita… Oggi come oggi potrebbe essere un rimpianto”.

La presentatrice ha svelato di non aver cercato la gravidanza, ma di aver subito comunque le parole dei giovani compagni d’avventura: “Il fatto di essere stata indicata come una donna, una madre, che non sarebbe un giusto esempio per i figli, mi ha toccato particolarmente, come donna e come non mamma… Ritengo che non ci sia una data di scadenza”.

Anna Pettinelli ha raccontato all’amica quanto sente la sua mancanza: “Non sai quanto cavolo mi manchi, mi fai fare le due di notte” e in seguito si è voluta confrontare anche con Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, da lei definiti Mister e Mrs Arroganza. La conduttrice televisiva ha voluto ricordare alla coppia che ci si può divertire a qualunque età: “Ho la licenza di divertirmi come ce l’hanno tutte le donne over 50 d’Italia” e ha deciso di consegnarli un curriculum di Stefania Orlando di ben dieci pagine.

Anna Pettinelli ha chiuso il suo discorso esplosivo con una stilettata: “Vi siete dovuti mettere insieme per avere un’identità”.

Iago Garcia, commovente. Voto: 8

Iago Garcia è il concorrente più diretto e coraggioso della casa del Grande Fratello, visto che non perde occasione per raccontare apertamente la sua opinione su tutto e tutti, senza spaventarsi di nulla, televoto compreso. Eliminato e ripescato, l’attore non ha cambiato per nulla il suo atteggiamento, dimostrando una grande coerenza.

Ma questo suo lato duro è stato un po’ smorzato durante l’ultima puntata del reality show, visto che Iago Garcia ha raccontato la sua giovinezza da ragazzo ribelle, tra le lacrime. L’artista ha anche raccontato il rapporto con il padre scomparso: “Lo sento, ovunque sia” e gli anni persi a litigare con il fratello, con cui si è riconciliato soltanto il giorno del funerale del genitore.