Federica Petagna, il segreto del tentatore: cosa è successo prima del Grande Fratello

A Temptation Island si era fatta notare suscitando una certa tenerezza, il suo era il ruolo della ragazza troppo giovane, fidanzata ancora bambina, il cui il compagno dispotico ha vietato persino le pizze con le amiche. Così lo ha saggiamente lasciato per volare al Grande Fratello, senza passare dal via. Ma forse ha confuso i due programmi, perché anche dietro la porta rossa Federica Petagna continua a portare l’attenzione sulle proprie relazioni amorose. Finita la storia con Alfonso, iniziata quella con Lorenzo, spunta adesso un terzo uomo misterioso.

Giovanni De Rosa: “Sono stato con Federica Petagna”

“Con Federica ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia, per me è una persona importante”: sono queste le inattese parole di Giovanni De Rosa, tra i tentatori dell’ultima edizione autunnale di Temptation Island. E nessuno lo immagina, quel che è stato reso pubblico è che, dopo la fine della lunga relazione con Alfonso D’Apice, Federica Petagna avesse iniziato una storia con Stefano Tedioso, il single cui si era legata di più durante la trasmissione. Ma forse tra i due le cose non sono state tutte rose e fiori, fin dai primi mesi.

“Credo che Stefano non sappia niente di me e Federica – ha specificato De Rosa in una recente intervista – perché lei mi ha sempre detto che non ne ha mai parlato con lui”. Il tentatore ha raccontato che lui e Petagna si sono frequentati per un po’ di tempo, prima dell’entrata della ragazza nella casa del Grande Fratello e che, nonostante lei sia fidanzata con un altro, tra loro c’è un legame intenso e profondo. L’ex tentatore ha anche parlato del rapporto con Alfonso, che ormai considera concluso: “Non credo che si sarà una riappacificazione. So che Federica non prova più niente per lui”.

Federica e Alfonso: al Gf il triangolo con Stefano

“Penso che l’ingresso di Alfonso sia un trampolino di lancio per entrambi” ha commentato De Rosa sulla partecipazione di Federica Petagna e Alfonso d’Apice – la coppia più chiacchierata di Temptation Island 2024 – al Grande Fratello. I due, si sottintende, avrebbero usato Temptation come un primo passo per entrare nel mondo dello spettacolo, accentuando i problemi che magari c’erano stati, ma non con tale intensità. Per poi provare, assieme ma da separati, a sfondare nel mondo dello spettacolo, reality dopo reality, magari con qualche lucrosa sponsorizzazione sui social tra una trasmissione e l’altra.

Ma se Federica e Alfonso sono conosciuti è per nient’altro che per la loro relazione, è su quella dunque che devono continuare a puntare per farsi ricordare. Così, anche all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, continuano a riunirsi in improvvisati falò di confronto. Con lei che lo accusa di volerla far passare come “la cattiva della coppia” e lui che le critica l’eccessiva velocità con cui ha iniziato una nuova relazione. Con chi? Con il tentatore Stefano Tediosi che – nessuno dei due ancora lo sa – si prepara a entrare nella casa nella puntata dell’11 novembre.

Le punte del triangolo riunite tutte sotto lo stesso tetto, a una settimana di distanza l’uno dall’altra. È lo stesso schema che gli autori del programma avevano attuato lo scorso anno con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. In quel caso il successo fu grande, chissà se si replicherà anche stavolta.