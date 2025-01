Sondaggi Grande Fratello del 23 gennaio, chi rientra nella Casa

Il Grande Fratello torna in diretta con il televoto che stabilisce chi rientrerà nella Casa tra i 6 in nomination: sarà il pubblico a decidere

Venticinquesima puntata per il Grande Fratello che ritorna anche giovedì 23 gennaio. Dopo la scorsa puntata, durante la quale era nove i concorrenti in nomination, durante la serata non ci sarà alcuna eliminazione. Al contrario, per la prima volta nella storia del reality show è previsto un ripescaggio che farà rientrare in gioco quattro dei sei concorrenti in nomination tra Eva Grimaldi, Federica Petagna, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Michael Castorino. Cosa succederà in diretta?

Sarà il pubblico a decretare chi varcherà di nuovo la porta rossa e lascerà il tugurio per riunirsi agli altri concorrenti, anche se i numeri parlano chiaro: ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi rientrerà nella Casa

Una mossa molto furba quella di Alfonso Signorini che, dopo gli ascolti non proprio soddisfacenti delle ultime puntate, ha trovato il modo per far parlare del Grande Fratello sui social, scatenando discussioni e polemiche tra gli utenti e che si sono estese anche all’interno della Casa, visto che alcuni inquilini hanno “scioperato” e rifiutato il confessionale in segno di protesta.

La produzione del reality show ha deciso di scompigliare di nuovo le carte in tavola, proponendo un maxi ripescaggio di alcuni concorrenti: il pubblico sarà infatti chiamato a votare il proprio ex gieffino preferito, che nella puntata di lunedì sono ritornati nel tugurio e che nella puntata del 23 gennaio avranno di rientrare nella casa più spiata d’Italia.

Nella scorsa puntata Eva Grimaldi è stata eliminata, ma poi subito ripescata e mandata nel tugurio. Con lei Helena Prestes, che ha dovuto lasciare il reality show poche settimane fa, Iago Garcia, l’attore spagnolo, Jessica Morlacchi, che aveva abbandonato di sua volontà. E ancora, Michael Castorino, uno dei primi eliminati del gioco, e Federica Petagna, protagonista del triangolo amoroso direttamente da Temptation Island.

Solo quattro tra di loro potranno rientrare nella Casa e puntare alla vittoria, mentre due concorrenti saranno definitivamente eliminati.

Cosa dicono i sondaggi

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a premiare Helena Prestes. In tanti credono che il ripescaggio sia stato introdotto proprio per riportare la modella brasiliana nella Casa, una delle inquiline che ha creato più dinamiche e polemiche in questi mesi.

A lei sarebbe affidato il compito di risollevare le sorti del reality show, e secondo i dati Helena è la prima candidata a rientrare nel gioco, con il 45.66% delle preferenze del pubblico. Subito dopo di lei, Iago Garcia con il 22.18%, eliminato fra le polemiche social e Jessica Morlacchi con il 15.79%. Sembrerebbero giocarsela, invece, Eva Grimaldi con il 6.87%, Michael Castorino con il 5.24% e Federica Petagna con il 4.26%.

Pare proprio che Helena e Jessica si ritroveranno di nuovo sotto lo stesso tetto dopo gli scontri, ma ci ha pensato la modella brasiliana a gettare acqua sul fuoco e spegnere le polemiche. Al settimanale Chi aveva infatti dichiarato che entrambe avevano esagerato: “Forse lei era sotto pressione, schiacciata da tante cose. Non so, magari era stanca e voleva uscire”. Come andrà a finire?