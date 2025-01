Sondaggi Grande Fratello del 30 gennaio, chi esce stasera

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, che ritorna anche giovedì 30 gennaio in diretta su Canale 5 dalle 21.35, subito dopo la puntata di Striscia La Notizia. Dopo la diretta di lunedì, che ha visto uscire a sorpresa Luca Calvani, una delle colonne portanti di questa edizione del reality show, adesso gli occhi sono tutti puntati sui concorrenti in nomination. Adesso non c’è nessuna immunità, nessun ripescaggio, ma tutti sono contro tutti. Come di consueto sarà il voto del pubblico a decidere chi degli inquilini della Casa più spiata d’Italia dovrà lasciare il gioco: chi rischia di uscire?

Grande Fratello, le nomination: chi rischia di più

Durante la scorsa puntata il pubblico del Grande Fratello ha scelto, inaspettatamente, di far uscire Luca Calvani. Un’eliminazione che ha lasciato tutti senza parole, dal momento che in molti pensano che l’attore toscano sia stato “punito” dalla produzione per avere criticato il ritorno di alcuni ex coinquilini eliminati. Se da un lato nel corso della scorsa diretta il reality è rimasto orfano di Calvani, uno dei grandi protagonisti di questa edizione, dall’altro sono entrati in gioco tre nuovi concorrenti, ovvero Maria Teresa Ruta, che ha già partecipato al programma, Federico Chimirri, dj di notte e chef di giorno e il maestro di sci Mattia Fumagalli.

Stasera il pubblico sarà chiamato a scegliere di nuovo chi far uscire dalla Casa più spiata d’Italia tra Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Amanda è stata nominata da Mariavittoria Minghetti e, segretamente, da Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi; Bernardo Cherubini è stato nominato da Zeudi Di Palma ed Eva, che a sua volta è stata mandata in nomination dal fratello di Jovanotti e da Tommaso Franchi. Helena invece è stata nominata da Chiara Cainelli, Giglio, Alfonso D’Apice e da Luca Spolverato; mentre Ilaria è stata nominata da Maxime e, in segreto, da Emanuele.

Cosa dicono i sondaggi

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a premiare ancora una volta Helena Prestes. La modella brasiliana sta continuando a dominare la scena, risultando la più amata dal pubblico di questa diciottesima edizione, in grado di superare di gran lunga tutti gli altri concorrenti che sono al ballottaggio eliminatorio con lei. I numeri parlano chiaro, con il 42.88% di preferenze.

Dietro di lei, con uno scarto importante di voti, c’è Amanda Lecciso con il 20.91%, seguita da Chiara Cainelli con il 15,08% e da Ilaria Galassi con l’8.80%. Più a rischio Eva Grimaldi con il 6.61% e soprattutto Bernardo Cherubini con il 5.72%: il fratello di Jovanotti, entrato nella Casa del Grande Fratello tra gli ultimi, probabilmente non è riuscito a far breccia nel cuore del pubblico.

Come sempre queste sono solo delle proiezioni di quello che potrebbe accadere in diretta: saranno gli spettatori a decidere chi premiare tramite il televoto, che potrebbe ribaltare questi risultati. Una cosa però rimane certa: il pubblico non ha nessuna intenzione di eliminare Helena, una delle poche concorrenti che ancora riesce ad animare le dinamiche del gioco.