Forte spavento per la caduta di Eva Grimaldi nella Casa del "Grande Fratello": cosa è successo e come sta l'attrice

Fonte: IPA Eva Grimaldi

Preoccupazione per Eva Grimaldi, che nel corso della serata del 25 gennaio è caduta nella Casa del Grande Fratello. Una brutta disavventura che, per fortuna, non ha avuto ripercussioni: i concorrenti erano a tavola in quel momento, quando l’attrice è inciampata con un bicchiere di vetro in mano. Cos’è successo e come sta.

La caduta di Eva Grimaldi al Grande Fratello

L’evento spiacevole è successo nel corso della serata del 25 gennaio: come di consueto, gli inquilini della Casa del Grande Fratello stavano cenando seduti al tavolo, quando Eva Grimaldi è caduta con un bicchiere di vetro in mano. Nel video condiviso sui social vediamo Pamela Petrarolo preoccuparsi enormemente per quanto accaduto. “Oddio Eva, non puoi capire, è volata con il bicchiere di vetro in mano“.

Immediata la reazione di Chiara Cainelli, che si è portata le mani al volto, forse temendo il peggio. Anche il resto dei concorrenti si è subito preoccupato, intervenendo subito e aiutandola a rialzarsi. Stando a quanto trapelato, per fortuna solo un grosso spavento: l’attrice non avrebbe riportato conseguenze.

Il Grande Fratello si allunga

Il percorso al Grande Fratello di Eva Grimaldi non è stato privo di colpi di scena. Entrata ufficialmente in Casa a dicembre, è stata eliminata dal reality show nella puntata del 20 gennaio ma è stata ripescata praticamente poco dopo, così da ritornare nella Casa. Insieme a lei, sono rientrati in gioco anche Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Iago. Invece, Michael Castorino e Federica Petagna hanno abbandonato definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Signorini ha detto che l’attuale edizione del GF ‘durerà ancora molto’. Si dice fino a maggio“, ha svelato il giornalista Gabriele Parpiglia. Il GF potrebbe dunque allungarsi e durare ancora un bel po’ di mesi, e non finire a marzo. Il reality è anche stato al centro della polemica per quanto accaduto con Helena Prestes e Jessica Morlacchi, così come per il ripescaggio, ritenuto persino inopportuno da alcuni affezionati spettatori. Il rientro è stato commentato negativamente anche da alcuni concorrenti in Casa, come Lorenzo Spolverato, o ancora Luca Calvani: “Non vorrei rientrasse Jessica, perché continuerà con le sue invettive su di me”. Signorini ha motivato così la scelta: “Avevamo l’esigenza di rinnovare con storie e dinamiche nuove la vita nella Casa. Infatti, nelle prossime puntate entreranno anche nuovi concorrenti”.

Luca Calvani verso l’abbandono?

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda domani 27 gennaio 2025: possiamo aspettarci l’abbandono di Luca Calvani? Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, il concorrente starebbe valutando di lasciare il gioco. “Un concorrente vuole abbandonare perché gli hanno detto che nella prossima puntata si parlerà di lui e ha paura per la sua reputazione. Inoltre sembra che abbiano intenzione di mostrare delle clip che confermano alcune situazioni”. Il Grande Fratello è ormai ritornato stabilmente con il doppio appuntamento settimanale al lunedì e al giovedì, ma potrebbe non essere l’idea migliore, considerando il calo degli ascolti: la puntata di giovedì 23 gennaio ha totalizzato una media di 2 milioni di spettatori con il 15,80% di share.