Un Grande Fratello che si apre con sentimenti e polemiche, neanche a dirlo, in questa puntata di lunedì 23 dicembre 2024. L’anno sta volgendo al termine e, alle porte del Natale, non tutti sono più buoni. Basti chiedere a Eva Grimaldi, che ha deciso di trovare spazio tra Shaila e Lorenzo, optando come ruolo per sé quello di detrattrice e consigliera.

Eva Grimaldi tra Shaila e Lorenzo. Voto: 5

Non convince particolarmente la scena tra Eva Grimaldi, Lorenzo e Shaila di inizio puntata. L’attrice è certa che il giovane abbia recitato tutto il tempo, avvantaggiandosi per il proprio percorso. “Un copione scritto male”, ripete costantemente. Qualcosa che infastidisce lui e anche Beatrice Luzzi in studio.

Le viene chiesta la ragione per la quale pensa questo e lei ripete che il suo è un personaggio. Alla base c’è soltanto una sensazione creatasi da spettatrice a casa. Spazio poi a un tentativo di giustificazione: “Quando vedo una donna che soffre per amore, devo intervenire”. Una sorta di Super Eva, che però si scontra con Beatrice Luzzi in studio. Tra attrici non se le mandano a dire e l’opinionista le rinfaccia d’aver consigliato a Shaila di “usare Lorenzo” per il suo percorso in casa.

Jessica e Luca, un confronto riciclato. Voto: 3

Si torna da Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Non ci sono grandi elementi di novità rispetto alla scorsa puntata. Lei ci tiene a precisare alcune cose. Sotto le coperte c’è stato un contatto, non altro. Neanche “baci appassionati”, spiega. Continua però a sentirsi un po’ usata per una strategia di gioco. Il tutto mentre lui ribadisce: “Credevo che la sua amicizia facesse da specchio alla mia”.

Dall’amicizia alla speranza di qualcosa in più, fino a far volare gli stracci. Il tutto in poche settimane. L’evoluzione standard dei rapporti al GF. Lei poi tira in ballo Amanda: “Ti fai consigliare male”.

Di colpo salta fuori anche Alessandro, compagno di Luca. I due si scambierebbero messaggi segreti, dice Jessica. L’attore confessa poi d’averne ricevuto uno tramite un assistente del reality. Alla fine, però, giunge un vero e proprio messaggio “ufficiale” da parte dell’uomo, che pretende chiarezza da Luca e di far rispettare il loro amore. I due si dicono “ti amo” in differita e Calvani dimostra di non avere dubbi. Come già ribadito, non ha alcun interesse per Jessica, se non amicale.

Helena e Zeudi, storia di gossip. Voto: 6

Non c’è possibilità d’avere un legame nella casa del Grande Fratello, senza sfociare nel gossip. È il caso di Helena e Zeudi, chiamate in Mistery Room per “discutere” del loro legame rafforzatosi in questo periodo. Alfonso Signorini spiega come le si apprezzi molto dall’esterno, mentre in casa c’è chi sospetta possa esserci anche un interesse romantico.

“Di tutte le ship, mi sembrano la più sexy”, sottolinea Beatrice Luzzi. Le due in casa sorridono e lasciano parlare gli occhi che brillano, per dirla alla Signorini. Nulla di più ma si lascia sperare il pubblico, che dimostra ancora di apprezzare Helena, salvata al televoto.