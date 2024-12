Crisi vera e profonda tra Shaila e Lorenzo, che giunge dopo che i due hanno lottato contro tutti per difendere questa relazione. Una svolta per molti inattesa, considerando la rapidità di questo dietrofront.

Anche Alfonso Signorini si è detto sospettoso, puntando un po’ il dito verso la madre di lei. I due infatti hanno iniziato ad allontanarsi dopo le parole della donna, entrata nella scorsa puntata. A scagliare giudizi, però, è stata soprattutto Eva Grimaldi. L’attrice ha deciso di trovare il proprio ruolo in casa in questa maniera, ergendosi a esperta degli “amori finti”.

Eva Grimaldi contro Lorenzo

Eva Grimaldi ha messo piede nella casa del Grande Fratello dopo tre mesi, circa, dall’inizio del reality. Nonostante il suo ritardo, però, ha impiegato molto poco per farsi un’idea ben precisa del rapporto tra Shaila e Lorenzo. È tutto finto, almeno da parte di lui.

Lo ha descritto come un buon attore, sulla base del fatto che questo sentimento è stato fin troppo pubblicizzato. Il vero amore è silenzioso, ha spiegato. Lei d’altronde se ne intende di sentimenti finti, mostrati a più non posso a favor di camera. Nel corso della settimana ha parlato di alcuni attori famosi, al suo fianco fingendo. Non ha fatto nomi ma in puntata sono state mostrate alcune copertine dell’unica storia fasulla e conclamata come tale.

Si parla ovviamente di Gabriel Garko, con Signorini che ha spinto la Grimaldi a un confronto. Lei ci vede qualcosa, sotto il mero aspetto della finzione prolungata a proprio vantaggio (per fortuna stasera non siamo scivolati a parlare di gusti sessuali). È certa che lui volesse sfruttare la storia per il suo percorso.

“Un copione mal recitato. Lo hai scritto male, Lorenzo. Ha recitato e poi, alla fine del film, si è innamorato realmente. Quando interpreti un ruolo, poi si spengono le luci e a lui è rimasta la voglia di stare con Shaila”.

Scontro con Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi non salva la collega sotto nessun aspetto. Ritiene che il suo giudizio sia decisamente privo di senso logico. È certa del fatto che ci sia stato un vero sentimento tra Shaila e Lorenzo, in parte soffocato anche dal loro narcisismo.

In particolare l’opinionista ha voluto sottolineare alcune parole della Grimaldi pronunciate durante la settimana. Sospinta dall’applauso del pubblico, l’ex concorrente le ha fatto una vera e propria paternale. Si sarebbe aspettata altre parole da una persona adulta, fianco a fianco con dei giovani in balia di sentimenti esasperati dalla convivenza forzata e dalle telecamere.

Eva Grimaldi ha voluto spiegare le proprie ragioni, sottolineando come si senta in dovere di intervenire per tutelare le donne che soffrono: “Quando sono entrata, ho visto Shaila in lacrime”. È proprio qui che Beatrice voleva condurla, gettando in faccia alla collega le sue stesse parole.

In settimana Grimaldi aveva suggerito a Shaila di usare Lorenzo, evidentemente per riuscire a restare il più a lungo possibile in casa. L’attrice non si scompone e risponde: “Certo, a quel punto sì. Come sei diventata strana. Eri più simpatica come concorrente”.