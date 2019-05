Eva Grimaldi, la verità sul rapporto con Gabriel Garko e le nozze con Imma

editato in: da

Il rapporto con Gabriele Garko e le nozze con Imma Battaglia, Eva Grimaldi si racconta in una lunga intervista radiofonica in cui parla del matrimonio e del legame con il suo celebre ex.

I due attori sono stati legati per un lungo periodo: una love story intensa e passionale, che è terminata per volere di Garko. Fra Gabriele ed Eva però è rimasto un grande affetto, tanto che lei l’ha scelto come testimone di nozze. Lo scorso 19 maggio, in un prato, fra bandiere colorate e palloncini, c’era anche lui, a festeggiare l’unione con Imma Battaglia.

“Gabriel è mio fratello – ha spiegato la Grimaldi, parlando dell’ex compagno -. Ormai siamo fratelli, è meraviglioso. Lui è di una bellezza straordinaria, ma io vedo sempre più bella Imma”. Un amore, quello per l’attivista, che è arrivato quasi nove anni fa ed è stato coronato da un matrimonio da sogno, organizzato dal wedding planner Enzo Miccio.

L’attrice in passato è stata sposata con Fabrizio Ambrosio. Un legame durato sette anni e terminato tragicamente, dopo il quale Eva è tornata a sorridere grazie all’incontro con la Battaglia. “Quando ho visto Imma non so cosa mi sia scattato – ha svelato -. Una magia pura. Noi siamo energia. E l’energia attrae altra energia. Con lei ho fatto tutto io. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto passo li ho fatti io”.

“Il mio matrimonio è stato un inno dell’amore – ha ribadito l’attrice -. L’amore che ha trionfato. Quello che è contrario al matrimonio, quando lo fa, poi si rende conto che qualcosa accade. Secondo me lo ammette anche quello che è proprio contrario alle nozze. Almeno, nel nostro c’era una magia pazzesca. Se ho pianto? Certo, io piango anche se una foglia cade male per terra. Figuratevi se non ho pianto quel giorno. Quello è stato un momento dall’enorme valore, anche considerato questo preciso periodo politico”.

Ad assistere commossi al grande sì tanti amici della coppia, come Nichi Vendola, Elenoire Casalegno e Nancy Brilli, ma soprattutto Gabriel Garko. L’attore solo qualche mese fa aveva organizzato una vacanza sulla neve in compagnia dell’ex fidanzata e della compagna Imma.