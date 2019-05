Eva Grimaldi e Imma Battaglia spose, Garko testimone (e dedica della D’Urso)

editato in: da

Finalmente spose. Eva Grimaldi ed Imma Battaglia si giurano amore eterno nella cornice di un’elegante resort immerso nel verde alle porte di Roma.

Le due donne si scambiano le promesse d’amore prima di dare il via a una grande festa, organizzata nei minimi dettagli dal wedding designer più famoso d’Italia, Enzo Miccio. A celebrare con loro il momento, tanti familiari, amici e volti noti.

E chi non può esserci, come l’amica Barbara D’Urso, ha inviato messaggi di calorosi auguri a questa coppia felice e battagliera. Scrive la D’Urso su Instagram: “Io non potrò essere con loro per condividere questa gioia, ma auguro tutta la felicità del mondo!”

Al fianco delle due spose ci saranno cinque testimoni (tutte donne) per Imma, e cinque testimoni (tutti uomini), per Eva. Tra questi anche l’ex grande amore dell’attrice, Gabriel Garko, che va molto d’accordo con Imma, come ha raccontato Eva:

Gabriel adora Imma, ormai parla solo con lei, sta solo con lei, quando ha saputo che ci sposavamo era al settimo cielo!

Spose di maggio, Eva e Imma, stanno organizzando da mesi questo giorno speciale, per consacrare un’unione che dura da ben otto anni, anche se, il loro amore, l’hanno protetto da occhi indiscreti per tanto tempo. Le due innamorate, pur frequentandosi già da molto, sono venute allo scoperto soltanto nel 2017. Eva partecipava all’Isola dei Famosi, e Imma la raggiunse. In quel momento, le due decisero che un amore grande come il loro non poteva più essere taciuto, e lo resero pubblico. A marzo di quest’anno, il grande passo: l’annuncio delle nozze. E ora, la realizzazione di un sogno.

Eva e Imma si sono conosciute otto anni fa. Eva era a pezzi perché stava affrontando la fine difficile di una storia, Imma era alle prese con una relazione complicata. Da allora non si sono più lasciate. Eva, l’attrice, la femme fatale e Imma, la combattiva attivista LGBT, si scoprono tanto diverse quanto complementari: sono le due metà della stessa mela.

“È lei l’artefice di tutto” ha raccontato Eva della sua, ormai inseparabile, metà, “Mi ha preso nel mucchio, mi ha scelto. E io ho sempre fatto la parte di quella che “fintamente” si lascia acchiappare”.

Alla vigilia delle nozze, la bella attrice, vuole gridare ancora una volta al mondo il suo amore per Imma, lo fa attraverso il suo canale Instagram, con una vera e propria dichiarazione.