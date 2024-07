Susan Sarandon, le nozze della figlia Eva Amurri: “Una festa deliziosa”

La figlia di Susan Sarandon, Eva Amurri, ha sposato il compagno Ian Hock in una cerimonia da sogno in stile "francese" e con un abito che ha attirato qualche critica

Fonte: IPA La figlia di Susan Sarandon, Eva Amurri, si è sposata

Fiori d’arancio per la figlia di Susan Sarandon. Come documentato in esclusiva da People, l’attrice e blogger Eva Amurri è convolata a nozze con il compagno Ian Hock lo scorso 29 giugno. Un amore nato in un momento per lei piuttosto complicato, alle prese col divorzio dal precedente marito e con la sua ultima gravidanza, ma che è cresciuto lentamente e con un corteggiamento che ha dato i suoi frutti a ben vedere. Eva Amurri oggi è felice e ha scelto di raccontare i dettagli delle nozze in un’intervista.

Il romantico matrimonio di Eva Amurri e Ian Hock

Una cerimonia destinata a pochi intimi, su tutti mamma Susan Sarandon e l’attore Tim Robbins, che per lei è stato come un padre (le due star di Hollywood sono state insieme per ben 23 anni). Eva Amurri non avrebbe potuto chiedere di meglio dalla vita se non incontrare un uomo come lo chef Ian Hock, che l’ha corteggiata a lungo e conquistata con estrema dolcezza (e pazienza).

Per questo è stato importante celebrare il loro matrimonio, non solo per coronare questa bella storia d’amore ma anche per rappresentare in tutto e per tutto una coppia che ha sempre messo al centro la semplicità e l’autenticità dei sentimenti. “Volevamo davvero che la nostra piccola unità familiare fosse al centro di tutto questo, e che fosse incentrata tanto sui bambini quanto su di noi – ha raccontato a People a proposito delle nozze celebrate alla Windrift Hall nella Hudson Valley di New York lo scorso 29 giugno -. Abbiamo lavorato con il nostro celebrante per creare una cerimonia che sembrasse super personale e intima, e poi ci siamo concentrati sul nostro secondo amore della vita: il cibo! Tutto ciò di cui avevamo veramente bisogno era la bella atmosfera, i nostri cari e le persone più care e una festa deliziosa“.

La coppia ha letto le promesse nuziali davanti a soli 40 ospiti in una cerimonia ispirata alla “festa in giardino alla francese”: i toni calmi della natura e fiori delicati come quelli di camomilla hanno decorato la location. “Volevamo scriverci le nostre lettere d’amore da leggere come promesse, il che era così speciale per noi – ha spiegato -. Inoltre non abbiamo organizzato alcuna festa nuziale oltre ai bambini, ed è stato perfetto. Il maggiore mi ha accompagnato lungo la navata, ed è stata un’esperienza che non dimenticherò mai”.

L’abito della sposa sensuale (e criticato)

Eva Amurri voleva che tutto fosse perfetto, come del resto è desiderio di qualunque sposa nel giorno più bello. E questo ha incluso, ovviamente, la scelta dell’abito: l’attrice ha attraversato la navata sulle note di Can’t Help Falling in Love indossando un abito a colonna con corsetto senza spalline e gonna fluttuante (removibile), acquistato al Bridal Reflections di New York City e firmato da Kim Kassas. “Adoro il suo aspetto vintage e il suo essere ultra femminile senza essere eccessivamente gonfio. Volevo sentirmi sexy ma elegante, e penso che l’abito rappresenti il ​​perfetto equilibrio”, ha commentato.

Era una sposa raggiante eppure non sono mancate le critiche sui social. C’è chi ha ritenuto la scollatura dell’abito fin troppo generosa per un décolleté come il suo, chi ha tuonato contro gli inserti trasparenti, chi addirittura lo ha definito ridicolo e orrendo e chi, infine, lo ha ritenuto assolutamente inadatto a una sposa di 40 anni. Per fortuna qualcuno ha provato a riequilibrare tutta questa negatività: “Non riesco a credere a quanto siate scortesi così tanti di voi in questo post! Perché non potete semplicemente abbracciare la loro felicità e la loro meravigliosa storia piuttosto che cercare di ferire le persone? Credo sia un segno delle vostre misere vite!”, ha scritto una fan.

La storia d’amore tra Eva Amurri e Ian Hock

Per la figlia di Susan Sarandon e Tim Robbins si è trattato del secondo matrimonio. Fino al 2020 Eva Amurri, infatti, è stata sposata con Kyle Martino. Una storia durata otto anni prima che decidessero di separare le proprie vite dopo la nascita dei tre figli Marlowe Mae, Major James e Mateo Antoni.

Proprio mentre affrontava il divorzio dall’ex marito ed era incinta del suo ultimo figlio, la Amurri ha conosciuto Hocks. Si trovava a cena nel ristorante dove lavorava come chef e qualcosa è scattato. Non era un momento semplice ma lui, con grande dolcezza e pazienza, ha saputo conquistare il suo cuore.

“Adoro davvero il modo in cui Ian si prende cura di me e dei bambini ed è il partner più amorevole e premuroso – ha detto del marito -. Mi ama e si prende cura di me in un modo che mi permette di entrare nella mia energia femminile ed essere la mamma che voglio essere perché mi sento così supportata. (…) Guardarlo con i bambini negli ultimi quattro anni è stato incredibile. È già il miglior genitore acquisito di sempre. (…) È il mio migliore amico e non c’è niente di meglio che vivere insieme“.