La puntata di lunedì 16 dicembre del Grande Fratello si è aperta con una polemica molto sofferta, perché comporta una crepa all’interno di una relazione (amicale) che sembrava star nascendo. Si parla di Jessica Morlacchi e Luca Calvani, il cui scontro durante la settimana è stato ampiamente analizzato in diretta. Il risultato? Un’espressione perennemente imbarazzata (per non dire umiliata) sul volto della Morlacchi. Una storia che, è chiaro a tutti, non si è conclusa stasera.

Helena tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani

Il rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sembrava solido. Al netto di alti e bassi, i due hanno a lungo dato l’idea di fare fronte comune. È chiaro come lei stia vivendo questa esperienza al Grande Fratello con grande emotività, legandosi ad alcune persone e temendo d’essere “tradita” e presa in giro.

In questa vicenda gioca un ruolo cruciale Helena. Le due sono agli antipodi e il fatto che Luca non abbia difeso a prescindere Jessica, tutelando anche l’altra gieffina a seconda dei casi e del proprio metro personale, ha scatenato l’inferno.

Grida, urla e un atteggiamento di sfida che in un caso rasenta lo scontro fisico. Nessuno alza le mani, certo, ma il linguaggio del corpo è lampante. Le dita schioccano, lo sguardo è fisso e truce e la frase ripetuta è: “Hai capito bene?”, con fare di sfida.

Ancora una volta, nei momenti di rabbia, la lucidità di Jessica sembra prendersi una pausa caffè, anche molto lunga. É così che nasce una frase del genere, inaccettabile: “Appoggia la corona da un’altra parte. (…) Rispettala la queen, che la donna sono io”.

Gf, Jessica e Luca: delusione d’amore

In diretta le cose sono degenerate. Il ruolo di Helena nel confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani è stato quasi inesistente. È risultato chiaro come tra i due, infatti, ci sia qualcosa di non condiviso con il pubblico, come del resto con Alfonso Signorini.

Questi però mostra delle immagini che sollevano sopraciglia e dubbi. Lei ritiene che l’ex amico, ormai, stia giocando in maniera eccellente. Lo reputava onesto e si è ricreduta. Il non detto, però, pare affondare le radici nell’attrazione che lei prova per Luca, ammessa in precedenza. Lui ha però un compagno all’estero della casa di Cinecittà, Alessandro.

“Non mi sono mai messa in mezzo tra Luca e Alessandro. Avrei potuto fare delle cose e non le ho fatte, come essere un po’ più affettuosa”. Risulta chiaro però dallo sguardo di lei come senta d’essere stata sfruttata e illusa. Alcuni atteggiamenti di Calvani, forse, potrebbero essere andati un po’ oltre e i successivi passi indietro, pare, avrebbero lasciato una ferita.

Che tipo di rapporto è il loro? Signorini se lo chiede e mostra immagini del loro riavvicinamento post litigio. Ancora una volta sotto le coperte, a escludere le telecamere, più vicini che mai. A commentare queste immagini è, ancora una volta, lo sguardo di Jessica Morlacchi, che si tutela dietro il silenzio e un’espressione imbarazzata.

Il bacio mancato

Luca ammette una chimica tra loro e parla anche di “innamoramento”, per quanto artistico. Le immagini mostrano intanto la Morlacchi svelare un momento molto intimo e intenso. Nascosti dietro una tenda, al buio, i due si sono ritrovati faccia a faccia. Una vicinanza che ha portato a una tensione crescente, esplosa in un “bacetto” (non sulle labbra) da parte di lui. Jessica che Luca attendesse un passo da parte sua, così da gettare al vento ogni dubbio e darsi un bacio vero.

Davanti agli altri, però, Luca nega un coinvolgimento di un certo tipo. Sente inoltre il peso del pubblico, che grida al bacio, e trova tutto questo irrispettoso nei confronti della persona che lo attende fuori.

Dai video mostrati, si vedono i due accusarsi a vicenda, sfogandosi con gruppi differenti. L’uno ritiene che l’altra stia giocando, e viceversa. Ogni frase e gesto indirizzati all’ottenimento di una clip in più.

Una storia che non si risolve ed è colma di punti interrogativi. La crepa creatasi, però, sembra ormai insanabile. Ecco infatti le parole di Calvani, alle quale Morlacchi risponde barricandosi dietro un silenzio forzato, che lascia intendere potenziali rivelazioni scomode: “Io ho dato solo roba bella al nostro rapporto. Te la stai trasformando in una soap opera. (…) Stai creando questa storia, di me che sono venuto a parlarti dietro la tenda e ti ho dato un bacetto, come a Helena o Lorenzo e Giglio. Stai facendo questa cosa perché ti fa comodo”.