GF, Jessica Morlacchi contro Luca Calvani: la frase che ha scatenato la lite

Volano stracci nella casa del Grande Fratello, e lo spirito del Natale sembra una miccia pronta ad esplodere. Ieri tre litigi hanno incendiato la giornata, con la faida tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi che catalizza l’attenzione. I due se le sono dette di santa ragione, senza risparmiare offese pesanti.

Il gelo tra Luca e Jessica

I due non si parlano da giorni. Tutto è cominciato quando Calvani ha nominato Helena Prestes per l’eliminazione, salvo poi avvicinarsi nuovamente alla modella brasiliana. Una notte, Luca si è infilato nel letto di Helena per metterla in guardia dagli sguardi giudicanti di Jessica. Peccato che Ilaria Galassi abbia sentito tutto e riferito alla cantante, scatenando un prevedibile terremoto.

Le accuse di Jessica

Jessica, ormai convinta che Luca reciti un copione, ha preso le distanze. “Aspetterò la puntata di lunedì per vedere cosa ha detto nei confessionali”, avrebbe confidato. Ma l’attore non ha retto l’attesa e ha deciso di affrontarla subito.

Durante un’accesa discussione, Jessica ha accusato Luca di avvicinarsi a Helena solo per ottenere il favore del pubblico, ben consapevole della popolarità della modella.

La cantante, che non ha mai nascosto il suo fastidio verso la brasiliana, ha dichiarato apertamente il suo disappunto: “Fai attenzione, perché se mi prendi per il c**o alla ragazza alla quale ti hanno assegnato come educatore io mi arrabbio. Tu mi hai presa in giro? Io ho preso un palo con te?! Ti hanno sentito che le dicevi ‘fregatene di quello che dice lei, lasciala perdere non ascoltarla’ e ti riferivi a me. Sei te che stai seguendo un bel faro, perché Helena piace al pubblico. Mi sto accorgendo di tutto. A te dà fastidio che c’ho azzeccato. Vai nel suo letto a dire ‘lasciala stare’, la gente ti sente e io lo scopro. Non ti vedi da fuori, stai difendendo l’indifendibile. Pensa come stai messo, questa ragazzina ti ha imbambolato, ti ha intortato. Calvani tu a me mi vuoi prendere in giro? Ma hai capito con chi stai parlando?!”

La tensione ha raggiunto il culmine quando Jessica, ferita nell’orgoglio, ha gridato “qui la donna sono io”, una frase che Luca ha interpretato come un attacco personale. Parlano con Luca Giglioli e Mariavittoria Minghetti, l’attore ha ammesso di essere confuso dal comportamento di Jessica: “Penso che Jessica stia facendo la matta di proposito per uscire senza ritirarsi. Sembra quasi che non sia seria, non capisco più nulla.”

Confronto senza esclusione di colpi

Il dialogo è degenerato in uno scontro dai toni pesanti. Calvani ha negato ogni accusa, ribadendo che il suo affetto per Jessica è autentico. La cantante, però, non è dello stesso avviso e lo accusa di seguire esclusivamente il favore del pubblico, questa volta schierandosi con Helena. La lite si è spostata in camera da letto, dove Luca ha intimato a Jessica di lasciare quello che considerava il suo letto. L’affronto ha mandato Jessica su tutte le furie, provocando una reazione talmente accesa da spingere la produzione a intervenire con una censura.

La tregua (forse)

Nonostante il caos, Luca ha provato a ricucire lo strappo. Durante un chiarimento, Jessica ha confermato di sentirsi presa in giro, citando ancora il comportamento ambiguo dell’attore verso Helena.

Nel frattempo, Alessandro Franchini, il compagno di Luca – perché in tutto ciò Luca è fidanzato -, ha preso posizione sui social, iniziando a seguire Helena e mettendo like a commenti che criticano apertamente Jessica.

Il parere di Pamela

Dal suo punto di vista, Pamela ha dichiarato che Luca avrebbe dovuto mettere dei confini chiari con Jessica fin dall’inizio, evitando fraintendimenti di natura personale.