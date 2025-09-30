Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposate: gli invitati famosi (conosciuti al Grande Fratello) e la cerimonia in Toscana.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Luca Calvani e Alessandro Franchini

Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati. L’attore e il compagno si sono giurati amore eterno con una cerimonia romantica in cui erano presenti tantissimi ex protagonisti del Grande Fratello.

Luca Calvani e Alessandro Franchini sposi

Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati presso l’antica Fattoria Paterno, in Toscana, per la precisione nella zona del Chianti fra colline verdi e filari di cipressi. Un luogo magico che ha fatto da cornice al loro “sì”. La cerimonia si è svolta al tramonto alla presenza di amici e parenti. I bassotti della coppia hanno accompagnato Luca e Alessandro all’altare, poi lo scambio delle promesse e infine i festeggiamenti che sono continuati sino a tarda notte.

Fra gli invitati tantissimi ex protagonisti del Grande Fratello che durante il reality hanno creato un rapporto con Luca Calvani. Ad applaudire gli sposi (e a commuoversi) erano presenti Amanda Lecciso e Stefania Orlando, ma anche Javier Martinez ed Helena Prestes. Balli, fuochi d’artificio e la preparazione della pizza, hanno reso unico l’evento. Legati dal 2016, Calvani e Franchini hanno ufficializzato il loro fidanzamento nel 2022 e da tempo collaborano nella gestione di una locanda sulle Alpi Apuane, Le Gusciane

Nella sua lunga carriera Luca Calvani è stato protagonista di numerose fiction, da Don Matteo a Distretto di polizia, passando per Tutti pazzi per amore e Carabinieri. Inoltre ha fatto parte del cast di Beautiful nel ruolo di Padre Fontana, sacerdote scelto per celebrare in Puglia, nel 2012, l’ennesimo matrimonio dei Forrester. In Italia però Luca è stato ama soprattutto per aver mostrato la persona oltre al personaggio, grazie alle esperienze a L’Isola dei Famosi, che ha vinto nel 2006, e al Grande Fratello.

Il commovente monologo di Luca Calvani

Nel febbraio del 2025, poco dopo il coming out su Instagram, dove aveva postato uno scatto al tramonto con il compagno (sempre in Toscana), Luca Calvani aveva commosso tutti con un monologo in cui parlava della sua vita privata.

“C’è una parola che a molti non piace e che per me è molto importante: normalità – aveva spiegato di fronte alle telecamere -. Ho 50 anni, una figlia di 16, una vita pubblica e privata fatta di cose semplici. Nove anni fa, a un anno e mezzo dalla separazione da una donna che ho amato molto e che resta un punto di riferimento, ho incontrato un uomo. Da allora vivo quella che per molti viene definita una vita normale. Lavoro, faccio la spesa, rimango bloccato nel traffico, ogni tanto un conguaglio, una cartella esattoriale, ogni tanto mia figlia quando la prendo da scuola mi abbraccia più forte e delle volte riesco a concedermi una cena o del buon vino con il mio lui. Normale, no?”.

“Sono un padre normale, un uomo normale, probabilmente un attore mediocre, ma comunque normale – aveva concluso -. Ma sono anche felice e orgoglioso di essermi accettato per quello che sono, del fatto che negli ultimi dieci anni ho imparato ad amarmi e questo ha acceso anche la mia creatività, la gioia delle piccole cose, perché in fondo la vera magia sta proprio lì: nell’incredibile, straordinaria, essenziale normalità”.