Fonte: Getty Images Jessica Morlacchi, il vero rapporto con Luca Calvani

Dentro la casa del Grande Fratello, il termometro delle emozioni è alle stelle. Al centro di tutto c’è Jessica Morlacchi, che fatica a nascondere il suo fastidio verso la crescente sintonia tra Luca Calvani e Helena Prestes. L’episodio clou è stato il momento in cui Helena si è distesa sul letto di Luca, con la scusa di voler continuare un discorso lasciato a metà durante una pausa sigaretta. Jessica, furiosa, si è sfogata con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, rievocando i toni accesi delle liti anni Novanta.

Mentre la tensione cresce dentro la casa, fuori i social vanno in tilt. La cantante è finita nel mirino dei fan, che non perdonano le sue scenate di gelosia. Tra un tweet e l’altro, le critiche si sprecano: c’è chi la accusa di esagerare e chi, con un pizzico di ironia, propone di far entrare il compagno di Luca nella casa per riportare l’ordine. Ma è chiaro che, in generale, il pubblico non ha gradito i modi di Jessica, ormai considerati fuori luogo.

Che tipo di rapporto c’è tra Luca e Jessica?

Nelle ultime settimane il rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani ha assunto contorni sempre più complessi. Se da un lato l’attore toscano ha mantenuto un atteggiamento di semplice amicizia, dall’altro la cantante sembra essersi lasciata trascinare da sentimenti più profondi, che ha anche confessato.

Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha affrontato il tema con Jessica, invitandola a esprimere ciò che prova per Luca. La Morlacchi ha parlato del suo amore non corrisposto, rivelando un coinvolgimento che ormai è difficile nascondere.

Luca Calvani tra due fuochi: amicizia o trappola?

Luca, intanto, si ritrova al centro di un intrigo che non ha mai cercato. L’attore, legato, come abbiamo detto, a Jessica da un’amicizia sincera, non nasconde la sua irritazione per gli atteggiamenti della cantante verso Helena. Durante un confronto con Pamela, ha spiegato il suo punto di vista: “È un peccato grosso che questa gelosia ricada su persone che non c’entrano niente. Io non posso sentirmi in imbarazzo se mi avvicino ad Helena per dirle “buonanotte” la sera”.

Calvani non si ferma qui e insinua un sospetto clamoroso: “Ho il dubbio che lo faccia per costruire qualcosa… tipo Helena contro di lei. Vediamo stasera, vediamo. Mi sento il prossimo Giglio!”.

La confessione di Jessica: tra sogni e scosse emotive

In una delle dirette precedenti, Alfonso Signorini ha spinto Jessica a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Visibilmente imbarazzata, la cantante ha raccontato: “Forse dentro lo so cosa sento, però faccio difficoltà a dirlo. Sono folle di cose bellissime, che non sempre possono andare dritte, ma quando le provi ti senti così viva ed è una sensazione così bella, che la bellezza supera il dolore che io provo. Per me Luca non ve lo so neanche spiegare cosa è, quando mi parla non riesco nemmeno a guardarlo, non reggo il suo sguardo. Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni allo stomaco e ti spiazzano, è bellissimo. È un segreto solo mio. Ci sono tante follie nei film ma perché non ne succede una anche a me?”.

Parole intense che mostrano quanto Jessica viva tutto con un’energia travolgente, spesso difficile da controllare. I suoi sentimenti verso Luca, seppur non corrisposti in quel senso, restano una delle dinamiche emotive più complesse di questa edizione.