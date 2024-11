Grande Fratello: Jessica si dichiara a Luca, ma lui resta fedele al fidanzato

Il Grande Fratello continua a riservare colpi di scena capaci di lasciare a bocca aperta. La puntata che inaugura il sabato sera, in onda il 23 novembre 2024, si è di nuovo aperta con il racconto di una storia d’amore. Ma un amore a dir poco impossibile, se non per mancanza di affinità, per questioni di preferenze. Jessica Morlacchi continua a cercare il suo amore dentro la casa, ma stavolta ha scelto qualcuno già impegnato e – cosa ancor più importante – poco interessato al genere femminile.

Jessica Morlacchi confessa il suo amore

Fin dal suo ingresso nella casa, la simpatica Jessica Morlacchi ha scelto di ricoprire il ruolo della Bridget Jones versione Lazio. Donna adulta che ancora vive con mammà, si proclama alla ricerca del grande amore, dell’uomo giusto, capace di farle vivere un’avventura da fiaba. All’inizio ha puntato il giovane Giglio, rivelatosi infine fin troppo giovane per lei. C’è poi stata la passione esotica per lo spagnolo Iago Garcia, portatole però via dal pubblico. E così, ricominciata la caccia, la buongustaia Jessica si è dedicata a colui che, effettivamente, è il più affascinante della casa. Peccato, però, che sia anche omosessuale.

Già alle compagne di gioco, e poi di nuovo in diretta al conduttore Alfonso Signorini, Jessica ha confessato di essersi presa una cotta clamorosa – anzi forse è proprio innamorata – per Luca Calvani. A Signorini ha persino confessato di aver sperato nella costruzione di un dolce triangolo d’amore e di poter, una volta terminato il gioco, vivere felicemente assieme a Luca e al di lui fidanzato. “La mia mente ha esagerato” è stato il suo lucido commento, mentre d’altro canto il conduttore continuava a stuzzicarla.

Luca Calvani resta fedele al fidanzato

Dopo la tenera confessione di Jessica, è stato il turno di Luca Calvani di parlare. L’attore è stato un vero gentiluomo, deciso ma con la delicatezza necessaria a non ferire l’orgoglio e i sentimenti di colei che, ai suoi occhi, non può che essere un’amica. Le ha dichiarato grande affetto, le ha promesso un’amicizia che proseguirà anche a gioco finito e ha ammonito tutti i futuri pretendenti: sarà lui a selezionare l’uomo giusto per la sua cara. L’amore, però, è un’altra cosa. L’amore di Luca è diretto a una sola persona, al suo compagno di vita, che lo aspetta nella loro casa circondata dalle verdi colline toscane.

E l’inaspettato siparietto, nonostante i continui tentativi di gettare scintille di conduttori e commentatrici, si è dunque concluso con classe. Luca Calvani è un personaggio vivace e frizzante, ma mantiene alto il riserbo sulla sua vita privata. Per anni accanto alla produttrice Francesca Arena, da cui ha avuto una figlia, Bianca, l’attore ha commentato la relazione affermando di aver avuto “la fortuna di essermi messo con la mia migliore amica fin da ragazzo”. E non si sa bene quando i due hanno smesso di stare assieme – ma non di certo di volersi bene. Ma è stato nel 2022 che Calvani ha dichiarato apertamente la propria omosessualità, rivelando la relazione con Alessandro Franchini. I due si sono conosciuti al mare e, dieci anni dopo, continuano a stare vicini, più innamorati che mai.