Il 26 novembre 2024 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello che ha viste protagoniste le coppie della casa, divise, da un po’ di tempo, tra casa e Tugurio. Ma anche le Non è la Rai sono state protagoniste di un conflitto acceso.

Il gioco delle coppie, voto: 5

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello, la produzione ha scelto di dividere le coppie del reality show, tra casa e Tugurio. Vivendo il distacco, sia Shaila Gatta, che Yulia Bruschi hanno capito di essere innamorate dei loro rispettivi fidanzati, Lorenzo Spolverato e Giglio.

L’ex Velina, in particolare ha affermato che sceglierebbe ogni giorno il gieffino: “Sono entrata, tu lo sai… Con il cuore chiuso”. Giglio, invece, si è definito travolto da questo sentimento, così come la sua fidanzata: “Ci siamo scelti già dal primo giorno… Qualcosa che io negavo anche me stessa, devo essere molto sincera, però al cuore non si comanda”. Si è dichiarato apertamente alla compagna d’avventura anche Lorenzo Spolverato: Shaila, anche a me, ha rovinato i piani… Non c’era idea d’innamorarsi, di trovare una compagna… Lo rifarei altre mille volte”.

Attraverso la sorte dei piramidali e il voto dei compagni d’avventura, però, il Grande Fratello ha creato un gioco delle coppie, scegliendo, tra di loro, chi si doveva incontrare di nuovo e chi no. Alla fine solo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono potuti riabbracciare per tre minuti, lasciandosi andare, come loro consueto, a dimostrazioni d’affetto un po’ troppo esagerate.

Helena Prestes commovente, voto: 9

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha mostrato a tutti, principalmente, il lato più forte del suo carattere, ma anche la sua voglia d’innamorarsi. Nell’ultimo episodio serale del reality show, però, la gieffina ha potuto mostrare anche il suo lato più sensibile, grazie alla visita dell’amica Dayane Mello. L’ex gieffina, prima d’incontrare la concorrente, ha ricordato le fortissime emozioni, vissute, a sua volta, nella casa.

L’influencer ha utilizzato parole molto carine nei confronti di Helena Prestes: “Intelligente, tenace e sensibile”, spiegando anche i suoi comportamenti altalenanti: “Sicuramente sono i nostri traumi, che ci portiamo dentro… Quando i mostri arrivano dobbiamo combatterli e qua hai tanto tempo… Più donna adesso che la ragazza che ho visto entrare in questa casa”.

Dal canto suo, anche la gieffina ha spiegato la sua ultima lite a tavola con Shaila Gatta, ricordando i suoi dolori del passato: “Momento tavola, era momento quasi di terrore, perché scattava il litigio e c’era veramente poco”. Ma l’ex Velina non ha accettato le sue scuse: “Che nesso c’è tra il tuo problema a tavola di tanti anni fa… Tu provochi costantemente”.

Quando ha potuto riabbracciare la sua migliore amica, Helena Prestes si è lasciata andare alle lacrime, ascoltando le sue parole piene d’affetto: “Amica mia, sorella mia… Sono tanto fiera di te, sei cresciuta tantissimo, davvero tanto. Sei cambiata? Ti ricordi quando avevamo 17 anni?… Tutto quello che abbiamo passato insieme, la difficoltà della vita… Mi sei stata vicina nel momento del mio lutto… Tu sei la sorella che Dio mi ha dato… Oggi stare qui… Difficile anche per me, sei fortissima, sono troppo orgogliosa di te. Tu devi essere forte, non devi mollare… Pensare a te stessa… La famiglia è quella che ti costruisci tu”.

Alfonso D’Apice show, voto: 7

Da quando hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi si sono ritagliati, subito, un ruolo da protagonisti delle diverse puntate. Così è stato anche nell’episodio del 26 novembre 2024 e, tra di loro, soprattutto l’ex fidanzato di Temptation Island ha intrattenuto il pubblico con le sue battute ficcanti, nei confronti del rivale in amore.

Alfonso D’Apice ha dovuto vivere la sua ultima settimana di permanenza nella casa, separato dal’ex fidanzata, perché è stato rinchiuso in Tugurio, insieme ad altri compagni. Rimasta sola nel loft principale con Stefano Tediosi, Federica Petagna si è lasciata andare al suo istinto, riavvicinandosi, nuovamente, all’ex tentatore.

Nel corso della puntata del 26 novembre 2024, i due ex fidanzati hanno avuto la possibilità di dialogare nuovamente e la gieffina ha comunicato la sua nuova decisione ad Alfonso D’Apice: “Sono arrivata a una conclusione… Lui mi protegge sempre da qualsiasi cosa. Io purtroppo mi sento di proteggerlo un po’ da me stessa… Scelgo di stare con me stessa”.

Dal canto suo, il concorrente ha reagito con serenità alla decisione dell’ex compagna, sottolineando che, se non fosse stato per i passi avanti di lei, lui non avrebbe mai riaperto la loro storia d’amore: “Ma tu hai fatto passi verso di me, tu sei venuta a dirmi cose importanti… Mi hai chiesto di lasciarmi andare, io l’ho fatto, mi sono fidato di te… Ci ho creduto tanto e ho messo tutto da parte, ho fatto finta che non sia successo nulla… Mi sentivo in diritto di sentirmi, non dico il tuo fidanzato… Io mi sento in diritto perché so le tue parole, tu mi hai detto delle cose importantissime… Io non ti tengo legata, vincolata a me. Io sono più presente dal momento in cui tu mi dici ‘Io voglio te'”.

Alfonso D’Apice ha spiegato chiaramente di aver ripreso a comportarsi da fidanzato di Federica Petagna solo dopo il loro bacio, davanti a tutti i coinquilini e dopo che lei aveva svelato di voler chiudere definitivamente con Stefano Tediosi: “Non mi sarei mai sbilanciato così”. L’ex fidanzata, però, ha ribadito di essere umana e di non riuscire a essere indifferente davanti un ragazzo con cui c’è stato qualcosa di più.

Il gieffino ha avuto un confronto diretto anche con il suo rivale in amore, pieno di momenti anche divertenti, visto che è stata mandata in onda una clip in cui l’ha definito: brutto, approfittatore, falso, pagliaccio, bimbo di 12 anni e chi più ne ha più ne metta, per finire a sottolineare che starebbe molto bene anche senza la sua presenza: “Ci vivrò benissimo senza di lui”.

Alfonso D’Apice ha aggiunto che, il confronto in sauna a due con il ragazzo, l’aveva fatto ricredere sul suo conto, ma, adesso, è tornato alle sue vecchie convinzioni: “Un poco poco ti avevo creduto… Un po’ più onesto, che, forse, veramente, eri buono e invece no. Mi son sbagliato… Giochi bene, sai stare bene in tv… Hai pensato di potermi prendere in giro”. Stefano Tediosi, dal canto suo, ha svelato di aver, in seguito, deciso di dare il tutto per tutto a Federica Petagna, senza pensare ai sentimenti del suo rivale: “Ho detto basta, incomincio a dare a Federica ciò che sento dentro”.

Cesara Buonamici ha descritto le azioni dell’ex tentatore come un rientrare nel suo vecchio ruolo: “Entrato nel ruolo del tentatore”. Mentre tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini è nato un confronto sulla gelosia di Alfonso D’Apice che, secondo l’attrice, non è sana.

Volano stracci tra le Non è la Rai, voto: 5

Anche le Non è la Rai sono state protagoniste dell’ultimo episodio del reality show, lasciandosi andare a uno scontro aperto. Ilaria Galassi, in particolare, ha espresso le sue perplessità sul conto di Pamela Petrarolo, che è scoppiata a piangere per le affermazioni dell’amica: “Penso di essere molto leale… Molto protettiva… Non la sovrasto mai, non mi permetterei mai… Mi dispiace che lei abbia parlato con gli altri di questi suoi dubbi e non con me… Un fulmine a ciel sereno”.

Ilaria Galassi ha provato a spiegare le sue ragioni, con l’aiuto di Eleonora Cecere, direttamente dallo studio del Grande Fratello: “Pamela tu hai questo tuo carattere molto prevaricante”. Ma Pamela Petrarolo ha visto questa discussione come un attacco diretto, nei suoi confronti: “Mi sembra tanto uno schieramento contro di me”.

Alla fine degli scambi d’opinione la showgirl ha chiesto di continuare il gioco da sola: “A questo punto si, se non si fida di me, che giochiamo a fare”, mentre Ilaria Galassi ha minacciato di lasciare la casa: “A me sto gioco non mi piace proprio guarda… Io stavo pensando proprio di andarmene sinceramente… Non riesco a esprimersi”.