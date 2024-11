Grande fratello, le pagelle del 23 novembre: Lorenzo e Javier narcisi (3), Federica eterna indecisa (4)

Triangoli d’amore e di disamore, scontri tra guerrieri, strategie e cuori infranti. Continua a riservare succose sorprese l’edizione 2024 del Grande Fratello. E la puntata andata in onda sabato 23 novembre si è svolta con gli alti e bassi tipici della soap opera. A dominare la scena, i due gladiatori della casa, Lorenzo e Javier, protagonisti di un teso scontro faccia a faccia.

Lorenzo e Javier, come gladiatori nell’arena. Voto: 3

La casa del Grande Fratello è grande, ma non abbastanza da contenere l’ego di Lorenzo e Javier (forse neppure quello di Lorenzo da solo). Sono entrambi bellocci, muscolosi, mediterranei e decisi a conquistare il pubblico conquistando la più bella della casa. La convivenza tra i due non poteva che risolversi in uno scontro, di galli nel pollaio non può che essercene uno. E i due galletti, punzecchiati dal malizioso Alfonso Signorini, si sono beccati animatamente al centro dello studio. Ma che cos’hanno, in fondo, da recriminarsi l’un l’altro?

Javier accusa Lorenzo di “cazzimma” millantata ma non reale. Lorenzo sbraita contro il rivale, colpevole di essersi avvicinato a Helena non per amore ma per strategia. Seppur nelle sue parole si colga una qual certa gelosia, non quella di un uomo innamorato, ma quella di un narciso che ti lascia per un’altra ma poi continua a infastidirsi se anche tu provi a voltare pagina con un nuovo ragazzo. Volano stracci nello studio del Gf, mentre il resto dei concorrenti si gode lo spettacolo da casa – tutti tranne Helena, che non si sa se sia più basita dalle parole del nuovo amato Javier o del precedente Lorenzo. Un siparietto durato parecchi minuti, decisamente troppi. Forse tra i più bassi regalateci da quest’edizione che – con buona pace dei piani alti dell’emittente – di momenti opinabili ce ne ha già mostrati parecchi. Il voto è 3, ma da dividere equamente tra i due cavalieri rampanti.

Helena riceva una batosta in diretta. Voto: 6

Dopo essere stata abbandonata da Lorenzo, che le ha preferito Shaila (per dar vita a una delle coppie più mal viste nella storia del reality), Helena punta a ritrovare compagnia e, a quanto pare, avrebbe piacere a farlo con Javier. Lei si dichiara molto presa dal compagno di gioco, pronta a compiere il passo successivo e, magari, a iniziare a scambiarsi anche qualche bacetto. Ma Javier tentenna, dice di aver bisogno di procedere con calma, di non esporsi troppo. L’amore, per lui, va cotto a fuoco lento. Al contrario si mostra focoso e privo di freni quando c’è da dichiarare guerra al rivale di gioco. Ed Helena non può che restare a guardare inebetita. Ci sarebbe piaciuta anche da parte sua della “cazzima”, ma non inferiamo, le concediamo la sufficienza.

Jessica e Luca, la coppia che scoppia. Voto: 7

Il gioco delle coppie del Grande Fratello non risparmia nessuno. Jessica è entrata nella casa cercando il grande amore, ma eliminato Jago e presi tutti gli altri, non le è rimasto che Luca. Peccato che lui sia già fidanzato… con un uomo. Perché dedicare così tanto spazio a quest’amore che, per citare una nota canzone, appena nato e già finito e, senza ombra di dubbio, non avrà mai alcuna possibilità di crescere? Nota sul registro ad Alfonso Signorini che si è divertito a mettere il coltello nella piaga di Jessica innamorata e non ricambiata. A lei diamo un 6 per tenerezza, a Luca Calvani galantuomo, delicato e deciso al tempo stesso, un 8. Li mettiamo insieme anche noi e la media risultato è un dignitosissimo 7.

Il triangolo di Temptation Island continua. Voto: 4

L’edizione autunnale di Temptation Island 2024 sembra non finire più. Continuare anche nel Grande Fratello, dove è tornato in vita il triangolo tra la bella e repressa Federica, l’ex fidanzato vecchia scuola Alfonso e il provocante tentatore Stefano. I due contendenti si sfidano senza sosta, accusandosi vicendevolmente di non essere in grado di dare a Federica ciò che si merita. E nel frattempo Federica cosa fa? Bacia uno e poi abbraccia l’altro. Dice di voler voltare pagina e l’attimo dopo torna nel suo porto sicuro. Il nostro non è un giudizio moralistico, che baci quanti ragazzi ha voglia di baciare, che viva quanti più amori avrà desiderio di vivere. Ma che lo faccia in privato, perché a noi spettatori quest’eterna indecisione inizia ad annoiare.