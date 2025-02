Anticipazioni Grande Fratello del 6 febbraio: Javier e il rapporto con Helena

Fonte: IPA Helena Prestes

Nuovo appuntamento con Alfonso Signorini e la diretta del 6 febbraio del Grande Fratello, in onda come sempre su Canale 5. Dopo l’eliminazione di Emanuele al televoto e l’abbandono di Ilaria vedremo chi lascerà la Casa più spiata d’Italia, ma non solo. Occhi puntati (ancora) su uno dei triangoli amorosi più chiacchierati di questa edizione, quello tra Javier, Helena e Zeudi: cosa succederà durante la serata del 6 febbraio?

Grande Fratello, le anticipazioni del 6 febbraio

Al centro della puntata del 6 febbraio ci sarà il rapporto tra Javier ed Helena. Tra i due è scoppiata la passione: dopo mesi di tira e molla, si sono baciati durante la notte. Quella che era nata come una semplice amicizia si sta trasformando in qualcosa di più profondo e le effusioni tra i due sembrano confermarlo: “Mi sono lasciato andare senza mettere nessun tipo di stop. Ma questo non significa che siamo una coppia”, ha detto l’ex tentatore all’amico Alfonso. “Continuo a mantenere la stessa linea di pensiero, io qui dentro voglio star da solo, non voglio creare una relazione”.

Durante la serata ci sarà modo di chiarire i sentimenti di entrambi: mentre Javier sembra essere più distaccato (ma lo è davvero?), il bacio con Helena sembra aver mosso delle corde nel cuore della modella brasiliana. “Viviamoci il presente”, ha detto lei tra baci e tenerezze.

Nel frattempo un altro rapporto sembra essere sotto i riflettori di Alfonso Signorini, quello di Shaila e Lorenzo. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa, ma oltre alla passione sono tante le incomprensioni nella coppia, sempre più coalizzata contro Iago, accusato (non solo da loro ma anche dagli altri inquilini della Casa) di avere atteggiamenti scorretti e freddi, fin troppo schietto al limite dell’aggressività.

Chi rischia l’eliminazione

Spazio anche per una nuova eliminazione durante la serata: Iago, Javier, Amanda, Shaila, Jessica, Eva, Luca, Maxime e Pamela sono i nove concorrenti che rischiano di abbandonare il reality show. Stando ai sondaggi, i preferiti del pubblico sono Garcia e Martinez, che nonostante le strategie e i passi falsi sembrano piacere (ancora) al pubblico.

A rischio invece Pamela, Luca e Maxime, poco incisivi nelle dinamiche del reality show: chi varcherà per sempre la porta rossa?

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello va in onda su Canale5 il 6 febbraio alle 21,35 circa, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

In studio ritroveremo come sempre le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli sarà la voce dei social. Lo show vive anche attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.

Il reality show andrà avanti anche durante la settimana del Festival di Sanremo con la sua consueta programmazione, con il doppio appuntamento di lunedì 10 e giovedì 13 febbraio, con uno scontro diretto con la kermesse musicale.