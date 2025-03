Helena Prestes gelosa di Zeudi al GF: lo sgarbo di Javier

La puntata di giovedì 13 marzo del Grande Fratello, come sempre condotta da Alfonso Signorini, si prospetta ricca di tensioni. La finale si avvicina e i concorrenti sono sempre più agguerriti, mentre i rapporti interpersonali stretti nel corso della convivenza si fanno sempre più tortuosi. A vacillare, negli ultimi tempi, è la coppia (mai ufficializzata) formata dalla modella Helena Prestes e dal pallavolista argentino Javier Martinez. A mandare in crisi i piccioncini è la “tentatrice” Zeudi Di Palma, considerata da Helena fin troppo vicina a Javier.

Helena mette in guardia Javier: “Hai solo da perdere”

Dopo un inizio tentennante e tanti, tantissimi, dubbi, la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez sembra ormai consolidata. Eppure, questo amore giovanissimo ha già parecchi problemi. A scatenarli è la gelosia, quella di Helena nei confronti di Zeudi Di Palma (con cui lei stessa ebbe un flirt qualche mese prima). “Lei è una persona che seduce, gioca, fa strategia”: così la modella brasiliana ha ammonito il fidanzato, chiedendogli di “trattarla con indifferenza perché lo merita”.

I timori della concorrente non sono poi così infondati. Prima che Javier si decidesse a vivere le emozioni suscitate da Helena, tra lui e Zeudi ci fu una complicità palese a tutti. “Non ho mai avuto così tanta sintonia con un uomo” aveva confidato ai compagni di gioco l’ex Miss Italia, confidando che, se Helena non si fosse messa in mezzo, avrebbe volentieri continuato ad approfondire la conoscenza con il pallavolista sudamericano.

Infine, però, l’ex Miss Italia rassicura la fidanzata gelosa, si dichiara una persona di principio che non si metterebbe mai tra due persone che stanno assieme. Anche se, tanto il pubblico a casa, quanto gli altri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, affermano che “Javier ha più chimica con Zeudi e non con Helena”. Qualsiasi sia la verità, quel che è certo è che le storie d’amore (e di disamore) del Grande Fratello di quest’anno assomigliano molto a una strategia per mantenere viva l’attenzione degli spettatori e le probabilità che perdurino una volta usciti dalla porta rossa di Cinecittà sono pari a nulla.

L’aereo della discordia

Nel corso del confronto tra Helena, Zeudi e Javier – cui hanno preso parte in modo accesso anche Shaila e Lorenzo – si è tornato a parlare dell’aereo che tanta discordia aveva creato nella precedente puntata di lunedì. Un messaggio inviato da alcuni affettuosi fan, che rimarcava la complicità tra Zeudi e Javier. Un regalo cui entrambi i diretti interessati hanno risposto con gratitudine, sperticandosi in sorrisi e cuoricini con le dita. Ed è proprio al cuoricino che torna ad attaccarsi Helena.

È stato un gesto che alla modella brasiliana non è piaciuto affatto, considerato una mancanza di rispetto e un gesto di vicinanza verso l’ex flirt. A tali preoccupazioni, la sempre ficcante Shaila Gatto risponde attaccando Helena: “Per te gli aerei sono più importanti della tua storia d’amore”. Mentre il fidanzato Lorenzo, in un tentativo di impedire al bue di dare del cornuto all’asino, sottolinea come anche Helena non manchi di mostrare apprezzamenti per altri. A lui, qualche giorno prima, aveva detto un “sei bellissimo”.