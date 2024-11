Grande Fratello diventa spin off di Temptation: l’ingresso del tentatore

Che Alfonso Signorini abbia intenzione di rubare il posto a Filippo Bisciglia? Il rischio c’è, a guardare l’inizio della puntata in onda martedì 12 dicembre. Il conduttore dedica molto tempo alla coppia di Federica e Alfonso, arrivati nel reality poco tempo dopo la partecipazione a Temptation Island. E le similitudini tra le due trasmissioni proseguono, perché nella casa del Grande Fratello, stasera è entrato persino un tentatore.

Stefano è il nuovo concorrente del Gf

Ce lo avevano anticipato, e le voci a riguardo erano veritiere: il nuovo concorrente a entrare nella casa del Grande Fratello è Stefano Tediosi, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, colui che sull’isola conquistò Federica, continuando a farlo anche dopo. Si ripete l’esperimento dello scorso anno, quando vennero chiusi nella casa più spiata d’Italia i litigiosi e passionali Perla e Mirko, con Greta a far da terza. Il tentatore, arrivato dice per “approfondire la conoscenza con Federica”, si trova però faccia a faccia con Alfonso.

E le parole dell’ex fidanzato colpiscono a segno. Alfonso lascia intendere di esser venuto a sapere, tramite amici comuni, che se Stefano ha intrapreso un flirt con la ragazza è solo per lavoro, per continuare a cavalcare la notorietà raggiunta con la partecipazione a Temptation Island. E la convinzione di Federica vacilla: ci si può davvero fidare? Tentatore una volta, tentatore per sempre? I saluti tra i due, in effetti, sono freddi e la stretta di mano non è quello che ci si aspetta da due che confessano di aver trascorso “tre giorni di fuoco e fiamme” l’ultima volta che ci sono visti.

I dubbi, d’altronde, sono vivi da entrambe le parti. Stefano afferma infatti che Federica, ancor prima di diventare ufficialmente la sua ragazza, abbia baciato un altro tentatore, Giovanni De Rosa. E che un bacio lo abbia concesso anche al cugino dell’ex compagna di gioco Titty. Sembrava già tutto scritto, ma non sembra esserci nulla di scontato in questo triangolo che, se ne può stare certi, regalerà grandi colpi di scena agli spettatori del Grande Fratello.

Alfonso e Federica: ma è davvero finita?

“Si sposeranno anche”: è l’oracolo di Enzo Paolo Turci. Mentre Shaila, dopo aver ascoltato entrambe le campane, si dichiara certa che l’amore tra Federica e Alfonso, in fondo alle ceneri di incomprensioni, arda ancora. A Temptation Island avevano destato scalpore l’estrema gelosia, la malsana possessività e il controllo che Alfonso aveva portato nella sua relazione con Federica, iniziata quando entrambi erano ancora dei ragazzini. Il gioco, per loro, era finito con una separazione. Con la decisione di Federica di riprendere in mano la sua vita e non accettare mai più di essere succube di un uomo per amore.

Ma la buona volontà non è sufficiente per cancellare così tanti anni insieme, per dimenticare la persona al fianco del quale sei cresciuto. “Mi ha persa” ha detto, convinta, Federica ad Alfonso Signorini. Mentre Alfonso al suo omonimo – e a tutti gli inquilini – si dichiara ancora, perdutamente, innamorato e desideroso di riconquistare la sua bella. Lei, un po’ per affetto un po’ per compassione, spesso cede: sta al gioco, si fa abbracciare e coccolare. Ma poi torna sui suoi passi, vuole provare il sapore della libertà. “Lasciala andare affinché lei possa tornare da te”, suggerisce l’inaspettatamente saggia Beatrice Luzzi. Ma dopo l’ingresso di Stefano, è difficile immaginare come si concluderà questo appassionante triangolo d’amore.