Grande Fratello le pagelle del 12 novembre: l’ingresso di Stefano (5), Enzo Paolo lascia il gioco (9)

La puntata del Grande Fratello in onda martedì 12 novembre si è trasformata in una lunga soap opera. Al centro della serata, coppie, triangoli e grandi passioni. Dopo l’ingresso del tentatore Stefano, che ha messo in crisi gli ex in crisi Alfonso e Federica, i riflettori sono tornati su Shaila e Lorenzo, che continuano a non convincere gli altri coinquilini. Mentre Enzo Paolo rivela il motivo per cui ha deciso di lasciare il gioco.

Alfonso e Stefano, due galli nel pollaio. Voto: 5

Alfonso è dentro la casa del Grande Fratello da appena una settimana, ma per lui sono stati 7 giorni a dir poco intensi. E le cose non potranno che farsi ancora più movimentate. L’ingresso di Stefano – ex tentatore e presunto nuovo flirt dell’ex fidanzata Federica – ha portato a galla il maschio alpha che si nasconde nel giovane campano. Costretto a un faccia a faccia con il nuovo concorrente, suo rivale in amore, Alfonso ha tirato fuori gli artigli, accusando il tentatore di avere in testa soltanto il guadagno e la notorietà, e di far di tutto per non perderli. Non ha risparmiato frecciatine e battutine, mettendo insomma da parte l’espressione da cucciolo pentito che, finora, aveva caratterizzato la sua partecipazione al reality Mediaset.

Stefano, dal canto suo, era arrivato con addosso l’armatura da cavalier rampante. Sembrava l’uomo sapiens, quello illuminato e maturo, pronto a far scoprire a Federica la libertà, a lasciarla libera di essere sé stessa, senza i vincoli imposti dall’ex fidanzato. Ma non ha fatto in tempo a rivedere la sua bella che ha iniziato ad accusarla di eccessivo libertinaggio. Senza neanche darle un abbraccio, le ha fatto un interrogatorio, chiedendo conto di tutti i ragazzi che – dicono voci non ben precisate – ha baciato da quando si sono conosciuti.

Stefano e Alfonso sembrano insomma essere fatti della stessa pasta, e sembrano intenzionati a darsi reciprocamente del filo da torcere per conquistare la donzella in gioco. Noi speriamo che, infine, la principessa si salvi da sola e i due pretendenti li rimandiamo alla prossima puntata.

Enzo Paolo Turchi, il motivo per cui ha lasciato. Voto: 9

Se ne è andato all’improvviso, senza dare alcuna spiegazione, senza precisare se sarebbe mai tornato. Enzo Paolo Turchi è stato tra i concorrenti più piacevoli di quest’edizione – tralasciando qualche inevitabile battibecco – si è fatto ben volere facendo da papà, e coreografo, a tutti i concorrenti. E se è alla fine non è riuscito a continuare il gioco, è proprio per il suo essere un papà prima di tutto. “Ho lasciato perché la mia famiglia mi manca tantissimo”: questa la semplice spiegazione.

E non c’è spazio per i ripensamenti, la decisione del ballerino è definitiva. È tornato in casa per salutare come si deve i compagni di gioco: “Mi avete dato tanto. Spero di avervi dato, perché le persone della mia età hanno il dovere di tramandare”. Ha chiamato tutti figliocci e nessuno è riuscito a trattenere le lacrime. E alla fine è stata Helena la prima a corrergli incontro per un ultimo abbraccio, e l’ultima a lasciargli la mano di fronte alla porta rossa. Un’uscita emozionante ma senza teatrini, così come aveva promesso prima di entrare nella casa e, adesso, prima di tornare a riabbracciare ogni giorno la sua Carmen Russo e la piccola Maria Vittoria, che lo ha atteso fuori sul tappeto rosso.

Un addio, o forse un arrivederci. Perché persino il solitamente algido Alfonso Signorini si è commosso, offrendo a Enzo la possibilità di tornare a trovare i ragazzi.

Shaila, le piace non piacere. Voto: 6

Concluso – almeno per stasera – il capitolo dedicato al nuovo triangolo d’amore del Gf, i riflettori sono tornati a puntarsi su una coppia ormai veterana all’interno della casa: quella formata da Shaila e Lorenzo. La loro è una passione nata all’improvviso, forse troppo, e per questo ha destato molti dubbi tra i concorrenti, che credono che i due compagni di gioco abbiano costruito una sapiente recita con il fine di restare in gara il più a lungo possibile. E Alfonso Signorini ha deciso di chiedere a riguardo persino il parere del pubblico a casa.

Shaila, sola contro tutti, si difende con le unghie e con i denti. Contrattacca con la stessa sfrontatezza con la quale vive la passione con Lorenzo. E se già piaceva poco, quest’aggressività non porta di certo acqua al suo mulino. Stavolta, però, la promuoviamo, perché sono stati gli altri a cominciare. Meno accondiscendenza riserviamo a Lorenzo che, al fianco della grinta della sua innamorata, ha la verve di un pesce rosso. Risponde anche lui, ma se Shaila lancia strali, i suoi sono graffietti innocui.

Maria Vittoria mostra il suo lato nascosto. Voto: 7

“Vipera” è stata bonariamente soprannominata dai suoi compagni di gioco. Perché fin dal primo giorno Maria Vittoria si è fatta conoscere per un caratterino di ferro e una lingua affilata. Determinata, sincera senza freni e sempre con la battuta pronta… ma in Maria Vittoria Minghetti c’è molto altro. C’è, e lo ha mostrato nelle ultime settimane, una bambina che avrebbe avuto bisogno di una mamma più sensibile e presente, e una figlia ferita dai mancati complimenti dei genitori. “Non mi hanno mai detto che sono fieri di me” si era lamentata con le amiche, e la mamma non gliel’ha fatta passare liscia. È corsa a incontrare la sua piccola, a ricordarle che lei c’è, c’è sempre stata e le vuole bene tanto quanto solo una mamma può volerne a una figlia. Era quello che le serviva: Maria Vittoria si è finalmente sciolta, si è commossa e concessa lunghi abbracci e grandi baci. Il lato umano della guerriera, ci piace.

Il ritorno di Jago. Voto: 8

Che fine ha fatto Jago? Se lo sono chiesti ripetutamente, alcuni più di altri, i concorrenti del Gf, increduli di fronte all’eliminazione dell’attore spagnolo. È bello, simpatico ed educato, com’è possibile che il pubblico lo abbia eliminato? Eppure, così è stato. Tornato in puntata, ma solo per qualche minuto, giusto per dare il tempo a Jessica di offrire uno dei siparietti più piacevoli della serata. L’affetto tra i due è sincero, e in una puntata piena di rapporti votati alla visibilità, è una boccata di aria fresca.