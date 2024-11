Fonte: IPA Clayton Norcross

Il Grande Fratello torna in onda. Il reality condotto da Alfonso Signorini si è infatti fermato per lasciare spazio a La Talpa, che prende la sua storica collocazione del lunedì sera, raccogliendo così la sfida della prima serata del martedì. La tensione tra i nominati è già alle stelle, con Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross che si giocano la possibilità di ottenere non una ma ben due immunità, che verranno concesse proprio ai concorrenti più votati di questo televoto ancora aperto.

Chi sono i nominati del 12 novembre

Nella puntata della settimana scorsa, il pubblico ha assistito all’eliminazione inaspettata di Iago Garcia, che ha lasciato la casa con il 21,1% dei voti contro di lui, scatenando non poche discussioni sia tra i concorrenti che tra i fan del programma. L’attore de Il Segreto sembrava essere infatti uno dei favoriti e, invece, come spesso accade, il televoto ha stupito tutti determinando la sua eliminazione.

In seguito all’uscita di Iago, il cast si è però rimpolpato grazie all’ingresso di un nuovo concorrente, Alfonso D’Apice, direttamente da Temptation Island, che pare essere entrato nella Casa con l’intenzione di riconquistare la sua ex, Federica Petagna. Questo nuovo ingresso ha rotto gli equilibri e condotto a nuovi intrecci che potrebbero appassionare ancora di più il pubblico, dato che per la serata del 12 novembre è atteso l’ingresso dell’attuale fidanzato di lei: Stefano.

Al termine della scorsa puntata sono stati svelati i nominati di questa settimana: Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross. Mariavittoria è stata nominata da Lorenzo e, in segreto, da Yulia, oltre che dagli stessi Clayton e Shaila. Shaila, a sua volta, ha ricevuto voti da Mariavittoria, Amanda, e dal duo Helena e Javier. Infine, Clayton, conosciuto per il suo passato nella soap Beautiful dalla quale sarebbe stato licenziato, è stato votato dalle Non è la Rai, Jessica Morlacchi, Luca Giglio, Enzo Paolo – uscito dalla Casa temporaneamente per motivi personali – e Luca Calvani.

Cosa dicono i sondaggi

Come ogni settimana, i sondaggi online sui portali dedicati, come GF ForumFree, cercano di anticipare l’esito delle votazioni. Al momento, i dati danno Mariavittoria Minghetti come la favorita assoluta per la salvezza, con una larga maggioranza del 55% delle preferenze. In seconda posizione troviamo Shaila Gatta, che ha raccolto circa il 27% delle preferenze. Dopo aver attirato l’attenzione per la sua relazione con Lorenzo Spolverato, che ha scoperto essere la sua anima gemella al Gran Hermano, Shaila ha visto crescere la sua popolarità, sebbene rimanga comunque distante dalla favorita Mariavittoria. La terza posizione è occupata da Clayton Norcross, che ha ottenuto solo il 18% delle preferenze, segnalandosi come il concorrente più a rischio.

Se i sondaggi dovessero rispecchiare i voti reali, Mariavittoria e Shaila dovrebbero essere salve e immuni, lasciando Clayton a rischio eliminazione. La reazione del pubblico può però essere imprevedibile, soprattutto in un reality show dove nulla deve essere dato per scontato. Per scoprirlo, non ci resta che attendere la prima serata del 12 novembre in cui Alfonso Signorini svelerà il risultato del televoto. E, di conseguenza, a chi sarà assegnata l’immunità.