Una puntata del Grande Fratello a dir poco sorprendente, quella andata in onda lunedì 4 novembre. I temi di cui discutere su X e altri social sono numerosi e la trasmissione inizia subito al meglio con le poche parole pronunciate da Diletta Leotta, già al centro di commenti memorabili. Si passa poi al caso Shaila, ma non solo, con frecciatine tanto in Casa quanto in studio.

La talpa Diletta Leotta, voto: 5

Lascia un po’ sorpresi Diletta Leotta, che ammira lo studio Mediaset del Grande Fratello ma denota subito uno strano odore di aglio. Un’osservazione definibile come bizzarra, di certo. Alfonso Signorini risponde con un’ammissione, svelando d’aver mangiato due bruschette con aglio e pomodorini per riuscire ad arrivare al termine della puntata. Un po’ infastidito, redarguisce la collega, tra il serio e il copione. Una scenetta molto strana, ancor di più se scritta.

Non va meglio quando la Leotta entra in casa, così da fingersi una nuova concorrente e, armata di auricolare, agire secondo le indicazioni di Signorini, proprio come una “talpa”. Porta avanti quanto concordato, prendendo di mira Tommaso, che non crede alla propria fortuna. Fianco a fianco con Diletta Leotta, che fa fatica a non fissare: “Non ci sto credendo”. Ancora una volta, insomma, si offre di lei poco più della sua fisicità.

Le parole di Shaila, voto: 0

Shaila Gatta non si sta facendo di certo degli amici all’interno della casa del Grande Fratello. È passata da Javier a Lorenzo per un po’, scegliendo il primo in apparenza. Di colpo poi cambio di scene ed è esplosa la passione con il secondo. Oggi i due non riescono a togliersi le mani di dosso, infastidendo l’intera Casa.

Se ne parla tanto in studio, con tanto di schieramenti tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Ciò che più fa male, però, da spettatori, è che ancora una volta si permetta a certi personaggi di ottenere visibilità. Le confessioni di Javier, infatti, mostrano un lato di Shaila incommentabile.

Parlando di Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, le aveva descritte come “zo****e”. Una parola che non ricorda d’aver pronunciato, salvo ritrovarsi dinanzi alla realtà dei fatti, chiedere scusa in maniera automatica e “addossare la colpa” alla propria napoletanità. Una trovata che ha dell’assurdo e alla quale Alfonso Signorini pone subito un freno.

La gieffina prova a sostenere che l’uso di certe parole sia normale per i napoletani, passionali e con una certa tendenza per la teatralità. Una brutta storia che diventa pessima, insomma. Questo però non è il punto più basso della serata di Shaila.

Ancora una volta a far luce su di lei ci ha pensato Javier. La concorrente aveva dei dubbi sulla sessualità di Lorenzo, in principio. Riteneva possibile fosse bisessuale. Durante il racconto Signorini si concentra sul fatto che ancora si vedano muri divisori laddove non dovrebbero esisterne affatto: “Cosa ci sarebbe di male, se anche fosse?”. Nello specifico i dubbi della ragazza derivano dall’intimità dimostrata con Michael.

Nel descrivere tutto ciò, senza microfono e sotto le coperte con Javier, lei ha però usato un’espressione offensiva, che non ripetiamo ma che è facilmente intuibile, per indicare una persona omosessuale. In questo scenario desolante, Luca Calvani rappresenta una boccata d’aria fresca: “La verità è che ci siamo abituati. Tolleriamo certe parole che ci vengono dette”. L’uomo trova assurdo tutto questo, mentre Gatta prima spiega d’aver parlato di tutto ciò un po’ per scherzo, e poi peggiora la propria situazione con il classico: “Io ho amici gay. Vado ai pride”.

L’ingresso di Alfonso, voto: 4

Decisamente controversa la scelta di far entrare Alfonso D’Apice, ex di Federica, all’interno della casa del Grande Fratello. Lo abbiamo conosciuto a Temptation Island come affetto da una gelosia possessiva, tale da cimentarsi in un lungo viaggio soltanto per poter controllare la stanza in cui risiedeva lei, a caccia di presunti amanti.

Nel corso della trasmissione non ha evidenziato alcun cambiamento, salvo annunciarlo al momento del falò. I due sono usciti insieme, ma rapidamente la relazione è andata sgretolandosi. Lui addossa la colpa al tentatore Stefano, mentre lei ha rivelato come gli atteggiamenti possessivi non fossero mai svaniti.

Tutto ciò andrebbe condannato e invece col sorriso lo si lascia entrare, fingendosi ospite, per poi svelare a Federica che se lo ritroverà in Casa per chi sa quanto tempo. “Ora sto bene con me stesso”, ribadisce lui, che però ci tiene a mostrarle il suo nuovo tatuaggio, che recita: “Chi ama, ama per sempre”.

Le prime parole che le dice sono: “Ti vedo un po’ triste”, sentendosi in una posizione di potere, potendo quasi approfittare in qualche modo del suo vecchio ruolo nella sua vita. Lei lo vede quasi come un fratello e vuole voltare pagina, cosa che ora è di certo più difficile. Lui ci tiene a ribadire un concetto: “Non mi ha trattato come un fratello in questo periodo”.

È chiaro come il suo obiettivo sia quello di ronzarle intorno, insinuando dubbi e provando a riportarla dalla propria parte, ora che ha la chance d’aver dinanzi h24. Si prevedono litigi, anche con altri concorrenti, mentre in studio Beatrice Luzzi spiega malinconica: “A me dispiace che adesso lui rientri”.

Il papà di Shaila, voto: 8

In una puntata tanto delicata per Shaila Gatta, le viene fatto uno splendido regalo. La gieffina può infatti incontrare il padre Cosimo. Alfonso Signorini lo descrive come genitore e amico per la concorrente. L’ha sempre incoraggiata nel suo percorso e ora è qui per offrirle una chance: “Sei convinta di continuare? Sennò ti riporto a casa”.

L’uomo è un po’ infastidito da quanto sta accadendo e avrebbe voluto si evidenziasse maggiormente il clima d’astio nei confronti di sua figlia. Nel vedere il padre, Shaila non trattiene i singhiozzi. Non si può parlare di lacrime, perché quelle non ci sono. Lo aveva anche ricordato Signorini a inizio trasmissione, con un secco: “Ma perché piangi sempre senza lacrime?”.

Al di là di tutto, però, si tratta di un bel momento. Lei è vulnerabile tra le braccia del padre e chiede rassicurazioni. Teme il tipo di immagine di sé che sta trapelando e gli chiede se sia ancora fiero di lei. Lui la stringe forte e le dice che l’ama profondamente e che nulla è cambiato.