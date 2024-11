La puntata del 4 novembre del Grande Fratello ha avuto il via nel migliore dei modi. Tanti i temi in scaletta per Alfonso Signorini, che ha rapidamente dato il benvenuto a Diletta Leotta, pronta per la messa in onda (registrata) de La Talpa. Protagonisti di serata, senza alcun dubbio, Shaila e Lorenzo. La Casa è contro la coppia, accusata di star tentando il tutto per tutto per ottenere quanta più visibilità possibile. Come? Attraversi uno sfoggio clamoroso di attimi di passione travolgente. Qualcosa che ha generato una netta divisione in studio, oltre che tra le mura del GF.

Tutti contro Shaila

Come se al Grande Fratello mancassero protagoniste femminili, spazio anche a Diletta Leotta. La conduttrice ha accettato di stare allo scherzo, fingendosi una nuova concorrente. Sul web non tutti hanno apprezzato la sua scelta di look ma, a dire il vero, a tenere banco su X è soprattutto la sua strana battuta sulla puzza di aglio in studio.

“Ho mangiato due bruschette con aglio e pomodorino prima della diretta”, la confessione di Signorini, infastidito forse per davvero o forse per motivi di copione, chi può dirlo. La ben nota conduttrice passa però in secondo piano, dal momento che c’è tanto di cui discutere in merito alla questione Shaila e Lorenzo. Javier è ormai un lontano ricordo ma il ragazzo ha di certo ancora il dente avvelenato. Ha infatti rivelato un bel po’ di dettagli.

Il primo confronto di serata è però con Mariavittoria, particolarmente disturbata dalla plateale esplosione di ormoni. Entrambe le ragazze vengono convocate in Mistery Room, così da potersi parlare liberamente, dinanzi a qualche milione di spettatori in ascolto.

“Quello che vedo è solo un tentare di piacere a tutta la Casa. Forse per non finire in nomination?” Di fatto per Mariavittoria le relazioni di Shaila sono a uso e consumo della visibilità interna al giorno. Come tanti prima di lei, del resto. La concorrente trova inoltre irrispettoso il trattamento riservato a Javier, ora di colpo messo da parte. Gatta è decisamente sorpresa e non degna di grande considerazione tutto ciò: “Ma è mia mamma?”. Una linea di pensiero, quella contro una certa pudicizia ostentata, che poco dopo viene abbracciata anche da Cesara Buonamici.

Il problema però non sembra essere soltanto legato a quanto i due si siano spinti oltre dinanzi a tutti. “Per me sta recitando. – dice Mariavittoria – Quando non c’erano più clip sulla ragazza, è tornata da Javier”.

Ecco allora il primo passo netto di Alfonso Signorini contro Gatta: “Perché piangi sempre senza lacrime?”. Non l’unica frase pesante del conduttore contro la concorrente. In questo, a differenza della Buoanamici, del tutto schierato con Beatrice Luzzi.

Sembra però che Shaila non abbia bisogno di schieramenti. Riesce infatti a distruggersi da sola, parola dopo parola. Javier si è detto stanco di tutelarla e di fare il “buono”. Ha così rivelato a Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso un termine usato dalla concorrente nel descriverle: “Zo****e”.

Lei sostiene di non ricordare questo momento ma, al tempo stesso, si è rapidamente scusata. Si fosse limitato a questo, forse il caso si sarebbe sgonfiato più in fretta. Peccato che abbia di colpo tirato in ballo la città di Napoli (Shaila è nata ad Aversa, provincia partenopea, e cresciuta nel capoluogo). Quel termine rientrerebbe in un certo modo di fare e parlare teatrale tipico della sua città. Una giustificazione da mani nei capelli, che Signorini non ha, ma ciò non gli impedisce di prendere le difese di Napoli, evitando alla gieffina di scavare ancora più a fondo

Beatrice Luzzi contro Cesara Buonamici

Come sempre accade in questa edizione del Grande Fratello, c’è distanza di vedute tra Luzzi e Buonamici. Le due opinioniste del reality Mediaset non sono per nulla d’accordo sul giudizio da riservare a Shaila e Lorenzo. La giornalista infatti non ritiene Gatta abbia fatto qualcosa di male.

Non c’è stato nessun giuramento d’amore eterno con Javier, che deve semplicemente mettersi l’animo in pace. Cinque giorni sotto il piumone non giustificano tutta questa amarezza, spiega. Non ci si può scandalizzare di un po’ di promiscuità proprio al Grande Fratello. Ai suoi occhi Shaila ha semplicemente scelto, dopo essere stata a lungo indecisa: “Forse ha scelto la persona che la Casa non voleva scegliesse”.

Beatrice Luzzi è di tutt’altro parere, però. Per quanto d’accordo sul non essere pudici, ritiene che ci sia stata una totale mancanza di rispetto nei confronti della casa e di Javier nello specifico. Ricorda come lui avesse fatto un passo indietro, chiedendo a lei conferme sui suoi sentimenti. Alla fine è rimasto travolto dalle scelte di lei, che ha cambiato parere repentinamente. Non contenta, però, ora che è tornata in casa sta mostrando a tutti, in maniera forzata, la passione travolgente con Lorenzo.

Le due non riescono a trovare un terreno comune e alla fine, come spesso accade, l’ultima parola è della Luzzi. Zittendo quasi la collega, aggiunge: “Si vede che non sei mai stata nella Casa“. In questo confronto Alfonso Signorini prende nuovamente posizione contro i due concorrenti. Mette in dubbio che questo modo di fare sia del tutto genuino. Gli basta una frase per chiudere i giochi: “Sanno benissimo dove sono le telecamere“. D’accordo, dunque, con chi sostiene che sia una strategia pro nomination, come Mariavittoria.

Lorenzo bisessuale

Lo Javier offeso rischia di ritrovarsi a compiere autogol, dal momento che le tante rivelazioni fatte potrebbero renderlo inviso al grande pubblico. La più clamorosa riguarda Lorenzo, o per meglio dire una confessione che Shaila gli aveva fatto riguardo il giovane.

“Questa è una cosa che non volevo dire, ma ormai non me ne frega più niente”. Atteggiamento poco maturo che porta a una nuova discussione. In pratica ha riportato un vecchio dubbio di Shaila, che aveva visto nella complicità con Lorenzo un segnale di potenziale bisessualità di Lorenzo.

In studio Signorini lancia un messaggio, stavolta nettamente contro Javier: “E se anche fosse? Qual è il problema? Non ho capito”. Il concorrente però non aveva messo l’accento sulla presunta bisessualità, quando sui dubbi di Shaila al tempo, che rendevano poco probabile questo improvviso interesse oggi.

In tutto questo, Gatta tenta di far scivolare la questione rapidamente: “L’ho detto per scherzo”. Interviene però Luca, sottolineando come una parola sia entrata nella Casa e non sarebbe dovuto accadere. L’espressione offensiva, facilmente intuibile, viene così commentata da Calvani: “La verità è che ci siamo abituati. Tolleriamo certe parole che ci vengono dette”.

La risposta di Shaila? Ancora una volta un autogol tremendo. La giovane continua nel peggiorare la propria situazione, una frase dopo l’altra: “Io ho amici gay. Vado ai pride”.