Le pagelle del GF: Shaila e il gioco della seduzione (7), scintille tra Luzzi e Buonamici (4)

Dopo 11 giorni nella Casa più spiata d’Italia, le dinamiche tra inquilini non sembrano decollare. Alfonso Signorini ancora una volta ci ha provato, con il suo piglio “cinico” di sempre ma nulla da fare. Di nuovo si è parlato del primo triangolo (o quadrilatero?) del Grande Fratello, quello tra Shaila Gatta e i baldi Lorenzo e Javier, che ha provocato qualche scintilla tra le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Per il resto sembra tutto già visto e rivisto, fatta eccezione per le nozze a sorpresa in diretta tra Brooke e Thorne di Beautiful. Un momento un po’ “cringe”, come direbbero i più giovani sui social.

Shaila Gatta gioca a fare “Salomè” (e fa bene), voto: 7

È stato Luca Calvani a definirla la “Salomè” del Grande Fratello. Una giovane ragazza ben conscia del suo innegabile fascino, che si è immediatamente immersa nel gioco della seduzione, trovandosi a barcamenarsi tra Lorenzo e Javier. Possiamo davvero puntare il dito contro Shaila Gatta, ex Velina di Striscia? Non del tutto. “A noi donne piace piacere, non è un peccato”, ha ammesso senza troppi giri di parole e non possiamo negare che sia vero.

Lorenzo le piace per alcune ragioni, Javier per altre. Nulla di più. E al netto del motto della Luzzi “la propria libertà va un po’ ridimensionata”, lei continua ad andare per la sua strada. Forse l’ex concorrente dalla chioma rossa dimentica che il Grande Fratello è pur sempre un gioco. E ognuno gioca con le carte che ha in mano.

Scintille tra Luzzi e Buonamici, voto: 4

A proposito della Luzzi, proprio sull’argomento Shaila sono scoppiate scintille con la collega Cesara Buonamici. Le due non sembrano trovare un punto di incontro. La prima sostiene che una ragazza vitale e intelligente come l’ex Velina non dovrebbe “usare” i ragazzi, consapevole di non avere un interesse sentimentale, “come fossero degli strumenti per esprimere il suo narcisismo”. Parole sue.

La Buonamici, di contro, sembra aver deciso di improvvisarsi femminista progressista, lasciandosi andare alla strenua difesa della Gatta: “Qui non parliamo di libertà costituzionali, parliamo di comportamenti normali di giovani che si seducono, si affascinano, si divertono (…). Ognuno è libero di fare quello che vuole”. Purtroppo abbiamo capito l’antifona: il “triangolo” terrà banco per molte, molte settimane.

Le nozze di Thorne e Brooke di Beautiful, voto: 6

Dobbiamo ammetterlo, avremmo potuto immaginare di tutto ma non di vedere il matrimonio tra Thorne Forrester e Brooke Logan di Beautiful nel giardino del Grande Fratello. Sono state le nozze più inverosimili nella storia del reality, un momento un po’ “cringe” come si usa dire sui social, ma almeno abbiamo cambiato registro, almeno per qualche minuto. Tanto surreale quanto divertente, come del resto è il temperamento di Clayton Norcross da quando è entrato nella Casa. Un seduttore in là con gli anni che non si prende troppo sul serio.

La pace sospetta tra Calvani e Lorenzo, voto: 4

Diciamo “sospetta” per non dire altro. Luca Calvani è un vero gentleman, un uomo che è stato capace di far breccia nel cuore di molti inquilini in pochissimi giorni. L’unico col quale continua a esserci un po’ di maretta è Lorenzo. Hanno discusso anche in diretta nel corso della scorsa puntata, poi sembravano essersi chiariti ma al contempo hanno continuato a restare distanti. Poi, in questa puntata, improvvisamente tutte le parole dette in precedenza sono sfumate nel nulla.

“Io mi riconosco molto in lui, sono molto simile a lui perché è un attore so quanto conta per lui questo percorso all’interno del programma”, ha detto Calvani, rincarando la dose di ammirazione: “Io ho 50 anni e Lorenzo mi aiuta tantissimo perché lui mi preme tutti i bottoni, mi attiva (…). Mi rendo conto che sono più grande, devo essere più paziente ma rivedo me. Io lo tengo, non lo nominerò mai perché mi serve nella casa, ho bisogno di lui qua dentro”.

Amore e odio, non si capisce se più il primo o il secondo.