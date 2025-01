Fonte: IPA Alfonso Signorini

Puntata numero ventiquattro per il Grande Fratello. Alfonso Signorini, con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, conduce la diretta in cui sono in nomination ben 9 dei concorrenti che sono rimasti in gioco. Uno schieramento senza precedenti se guardiamo al passato, ma viste le recenti eliminazioni e gli ascolti che ancora faticano a decollare dopo mesi di messa in onda, il conduttore ha deciso di smuovere le acque e provare una nuova strada lasciando che sia il pubblico a decidere chi realmente merita di continuare a stare all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ma cosa succede il 20 gennaio?

Grande Fratello , le anticipazioni del 20 gennaio

Come abbiamo anticipato sono nuovi i concorrenti in nomination e questa volta non si parla di un’immunità o di scegliere un preferito ma di eliminare uno dei concorrenti che sono finiti al televoto. I sondaggi mostrano come il pubblico abbia intenzione di salvare quasi certamente Javier Martinez mentre in coda alla classifica troviamo Eva Grimaldi, una delle ultime entrate in gioco e apertamente in conflitto con Stefania Orlando che invece pare aver riconquistato il suo vecchio pubblico.

Ci attende anche il ritorno in Casa di Helena Prestes dopo che in queste settimane si è fortemente parlato della possibilità di un ripescaggio. Il televoto che ha determinato la sua uscita dal gioco non aveva convinto proprio tutti, mentre alcuni hanno addirittura presupposto che fosse truccato. Da qui le esigenze di riammetterla in gioco, eventualità che non si era mai verificata nella storia del programma.

La modella brasiliana rientra ancora nella Casa del Grande Fratello ma non come concorrente. Giovedì 16 gennaio l’avevamo vista nuovamente in salone di fronte a Lorenzo Spolverato col quale ha avuto pareggiare i conti minacciandolo perfino di fargliela pagare per il male che le avrebbe fatto. Stavolta, la destinataria delle sue parole è Shaila Gatta, che proprio con Spolverato ha iniziato una storia d’amore travagliata partita nei giorni in cui si trovavano al Gran Hermano in Spagna.

Prestes non aveva gradito l’atteggiamento di colui che pensava un suo amico, o forse qualcosa di più, ma non solo. Lorenzo ha continuato a cercare la sua compagnia anche dopo averle apertamente spiegato di essere interessato a un’altra persona. Nella puntata del 20 gennaio, la modella sudamericana tornerà proprio per capire e chiarirsi con Shaila Gatta con la quale non ho mai avuto un bel rapporto

E ancora, Pamela Petrarolo avrà modo di incontrare sua mamma Cinzia e parlare della scomparsa di suo fratello minore Manuel, di cui si sono perse le tracce due anni fa. La concorrente di Non è la Rai era uscita dalla Casa per affrontare un problema personale di cui non aveva rivelato la natura, ma è voluta rientrare per portare a termine quello che aveva iniziato. Non mancherà poi l’opinione tagliente di Stefania Orlando su Shaila e Lorenzo, che ha già avuto modo di definire Associazione a vincere.

Quando e dove va in onda il Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello è trasmessa su Canale5 dalle 21,35 del 20 gennaio e in contemporanea sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie moltissimi commenti.