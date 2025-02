Fonte: IPA Alfonso Signorini

Si rinnova l’appuntamento del giovedì sera con il Grande Fratello. Alfonso Signorini conduce la nuova puntata nella quale si potrebbe assistere a un’eliminazione illustre. Dopotutto sono 10 i concorrenti in nomination. Un vero e proprio televoto di massa scaturito dalle ultime votazioni che hanno praticamente messo a rischio la metà della dei concorrenti della Casa più spiata d’Italia, Ma cosa succederà il 20 febbraio? Ecco cosa suggeriscono i sondaggi.

Grande Fratello, i nominati del 20 febbraio

Il televoto chiuso durante la puntata del 17 febbraio ha determinato l’uscita di Alfonso D’Apice. Una decisione da parte del pubblico che ha scosso molti telespettatori che non si aspettavano un epilogo di questo tipo per l’ex concorrente di Temptation Island. La tensione è ancora alta soprattutto perché le ultime nomination non hanno fatto altro che aumentare gli attriti tra i concorrenti. Sono in nomination 10 concorrenti: Federico Chimirri, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Maxime Mbanda e Luca Giglio. A questo punto è il pubblico a decidere chi salvare con un’eliminazione prevista nella puntata del 20 febbraio.

Come di consueto, il televoto si chiude durante la puntata e di certo non mancheranno le sorprese. La sfida è ancora aperta poiché il pubblico è chiamato a scegliere tra ben 10 nomi, alcuni tra i più forti ancora presenti all’interno del gioco. Tra questi compaiono Shaila e Mariavittoria, tra le più amate e tra le più discusse di questa edizione. Ma chi dovrà uscire dalla Casa?

Cosa dicono i sondaggi

Come di consueto, sono i sondaggi a suggerire chi potrebbe uscire dalla Casa del Grande Fratello nella puntata del 20 febbraio. Il pubblico sembra già deciso a salvare Iago Garcia, che si piazza in prima posizione con più del 19% delle preferenze, mentre in seconda posizione troviamo Amanda Lecciso, che sfiora il 15%. Seguono Stefania Orlando, Federico Chimirri e Shaila Gatta, che quindi potrebbero rimanere all’interno del gioco senza troppi problemi.

Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Luca Giglio, Maria Teresa Ruta e Maxime Mbanda si piazzano in coda alla classifica e quindi potrebbero perdere il loro posto all’interno della Casa. Le dinamiche del gioco sono comunque in dirittura d’arrivo, dato che il programma dovrebbe finire tra poche settimane. La data della finale non è ancora certa, ma si parla già della possibilità di una conclusione per la fine di marzo com’era accaduto un anno fa.

Di certo, all’edizione di quest’anno è mancato il giusto brio per partire bene come avrebbe dovuto. Gli ascolti, soprattutto quelli del giovedì, non sono stati per niente soddisfacenti ma la Rete ha deciso di credere ancora in questo prodotto, confermando il doppio appuntamento il lunedì e il giovedì. La guida è sempre quella di Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, che ogni settimana provano a dare una spinta alle situazioni interne che talvolta tendono a diventare poco interessanti. Una squadra sicuramente adatta a questo nuovo corso del GF, che ha ripreso il format originale con qualche modifica. Dopotutto, era questo che voleva l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, il quale aveva preteso un rapido cambio di linea editoriale per modificare i contenuti del programma, sempre più verso una deriva trash.