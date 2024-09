Shaila Gatta tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: l’ex velina di Striscia La Notizia non ha perso tempo e ha iniziato a conoscere meglio alcuni dei concorrenti all’interno della Casa, lasciandosi andare anche a una serie di provocazioni che sono piaciute molto ai diretti interessati. Le altre ragazze la osservano ammirate, mentre Helena Prestes è già in aperta competizione e va in giro per il Loft del villaggio Grande Fratello proponendo una spaccata da un lato e un balletto dall’altro. Di certo, Shaila non ha intenzione di scegliere (ancora) e si gode le attenzioni di tutti.

Il triangolo amoroso tra Shaila, Lorenzo e Javier

“Per una volta nella vita che mi capita di avere tutti questi manzi intorno, dopo tanti casi umani, perché devo privarmi della loro compagnia… No, scherzo! La verità è che io non sono venuta qui per cercare l’amore”, ha specificato Shaila Gatta ad Alfonso Signorini, che ha così chiarito la natura del suo comportamento che non sarebbe volto alla ricerca di una relazione sentimentale. Lorenzo Spolverato non pare però dello stesso avviso: “Lei mi piace, non posso nasconderlo perché è una ragazza che ha carattere, è profonda e, poi, è molto bella”. Spolverato sembra pure sincero e pare andare oltre l’attrazione fisica, mostrando anche un apprezzamento per la profondità di Shaila. Javier, dal canto suo, non ha potuto fare a meno di affermare quello che prova, soprattutto dopo aver visto Shaila improvvisare un balletto sexy in costume. Con un sorriso, il modello argentino ha ammesso che “in quel momento è stato difficile, perché comunque io sono un uomo e alcuni pensieri ci sono”.

Nonostante l’interesse di entrambi, Shaila mantiene una posizione ambigua. Dopo un momento di tensione, in cui Lorenzo e Javier si sono scambiati un abbraccio mentre Shaila sembrava infastidita, la ballerina ha dichiarato: “Adesso non vorrei passare per una poco di buono”. La ballerina si preoccupa già della percezione del pubblico da fuori, condizione che è diventata naturale da quando il programma è diventato popolare. Il parere del pubblico conta, e conta moltissimo nella corsa alla finale che non è proprio dietro l’angolo. Giocare di strategia è prematuro, come ci insegna la storia del programma, ma l’ex Velina non vuole rinunciare al divertimento.

Il commento di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, nuova opinionista al fianco di Cesara Buonamici, ha espresso apertamente le sue perplessità, affermando che “il comportamento di Shaila non sia molto corretto”, riferendosi alla possibilità che i suoi atteggiamenti possano ferire i sentimenti di chi le sta intorno. “Servirebbe più pudore e più rispetto”, ha detto l’attrice, che non condivide troppi dei tratti del comportamento di Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo e Javier. Secondo Beatrice, l’essere consapevoli delle reazioni altrui dovrebbe portare Shaila a comportarsi con maggiore sensibilità. Tuttavia, la risposta di Shaila non si è fatta attendere: “Io sono una donna libera e non mi voglio privare di un balletto perché un’altra persona potrebbe ingelosirsi o guardarmi storto”.

Ha inoltre parlato di impulsi incontrollabili da parte dei concorrenti uomini, che avrebbero difficoltà a controllarsi di fronte alla bellezza della loro coinquilina, che invece ha chiaro in mente un unico obiettivo: quello di divertirsi. A fare da contraltare all’esuberanza di Shaila Gatta c’è però Helena Prestes, che non la copia ma ci va molto vicina: “Siamo due provocatrici, rivali mai le donne, sempre complici”, ha concluso.