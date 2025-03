Fonte: IPA Alfonso Signorini

Con la finale del Grande Fratello ormai alle porte, i concorrenti sono pronti a dare il tutto per tutto pur di staccare il biglietto per la puntata conclusiva in programma per il 31 marzo. L’annuncio di Alfonso Signorini è stato chiaro e non ci possono essere fraintendimenti: ora è davvero arrivato il momento per convincere il pubblico e arrivare a sperare di poter vincere. E così, nella puntata in onda lunedì 10 marzo, i telespettatori sono chiamati a scegliere chi potrà essere il finalista che si aggiunge a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, già sicuri di arrivare alla fine senza ulteriori nomination o eliminazioni.

Grande Fratello, chi sono i nominati del 10 marzo

Dopo una lunga serie di puntate in cui abbiamo assistito a moltissime eliminazioni, per il Grande Fratello è tempo di pensare alla rosa dei finalisti che deve essere ancora composta. Sappiamo che non ci sarà Federico Chimirri, che ha lasciato il gioco giovedì 6 marzo a poche settimane dal suo ingresso nella Casa, mentre per gli altri la partita è ancora tutta da disputare. Le nominate di questa sera, le concorrenti tra le quali il pubblico è chiamato a scegliere la terza finalista, sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.

Chiara e Mariavittoria hanno ricevuto la nomination da Zeudi ed Helena Prestes, ingannate dalla natura della votazione che pensavano fosse eliminatoria, mentre Shaila è stata nominata da Stefania Orlando che ha ricevuto una nomination a sua volta. L’ex Velina è stata votata anche da Javier Martinez ed Helena. Stefania invece è stata indicata anche da Chiara, Giglio e Lorenzo Spolverato.

Cosa dicono i sondaggi

I risultati dei sondaggi relativi al Grande Fratello delineano un quadro chiaro delle preferenze del pubblico, con una netta favorita rispetto agli altri concorrenti. Stefania Orlando domina la classifica con un impressionante 57,72% dei voti, segno di un forte sostegno da parte del pubblico. La sua personalità carismatica, la lunga carriera televisiva e la capacità di creare dinamiche interessanti all’interno della Casa sembrano aver conquistato i telespettatori, rendendola la preferita con un ampio margine.

A grande distanza, troviamo Shaila Gatta, che raccoglie il 17,86% delle preferenze. Ex velina e volto noto della televisione italiana, Shaila gode di un buon seguito, ma il distacco da Stefania appare piuttosto netto, lasciando intendere che la lotta per la vittoria potrebbe essere già segnata. Al terzo posto si posiziona Mariavittoria Minghetti con un 11,07%. Pur avendo un sostegno inferiore rispetto alle prime due, la concorrente mantiene un discreto seguito, che potrebbe rivelarsi utile in una possibile rimonta.

Seguono Zeudi Di Palma (8,20%) e Chiara Cainelli (5,15%), che chiudono la classifica con percentuali più basse. La loro permanenza nel gioco sembra essere a rischio, a meno che non riescano a conquistare il pubblico nelle prossime settimane. Con questi numeri, Stefania Orlando appare come la candidata più probabile alla finale, ma nel Grande Fratello tutto può cambiare, soprattutto con nuove strategie e colpi di scena inaspettati. Sarebbe comunque un vero e proprio colpo di scena, dato che la showgirl era già arrivata in finale nel 2021, anno in cui trionfò Tommaso Zorzi.