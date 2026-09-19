Sarah Fahr si sposa, il pilastro della Nazionale di pallavolo a nozze con Nicolò Gatti: “Una cosa folle”

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IPA Sarah Fahr

Finalmente un motivo per sorridere dopo la sconfitta amara agli Europei di Volley. È successo così a tutti gli appassionati di pallavolo quando Sarah Fahr ha pubblicato sui social qualche foto che non lasciava spazio a dubbi. La centrale dell’Imoco Conegliano, colonna della Nazionale italiana di pallavolo, sta per sposarsi. Il fortunato è Nicolò Gatti, suo compagno da qualche anno, ex cestista dell’Oderzo Basket che oggi è anche allenatore.

A rendere tutto ancora più speciale è stato il modo in cui la coppia ha scelto di raccontarlo. Non ci sono stati comunicati né frasi di circostanza, ma solo qualche scatto romantico e una didascalia senza troppe spiegazioni: “Abbiamo fatto una cosa un po’ folle”. Nelle immagini Sarah sorride come chi ha appena vinto la partita più importante della sua vita e mostra con orgoglio l’anello di fidanzamento. In pochi minuti i commenti si sono moltiplicati: compagne di squadra, tifosi e semplici curiosi hanno fatto a gara per gli auguri ai futuri sposi.

Come si sono conosciuti Sarah Fahr e Nicolò Gatti

La loro storia sembra scritta apposta per un film. Sarah e Niccolò si sono incontrati nel 2022 in un luogo tutt’altro che romantico, una palestra di riabilitazione. Entrambi stavano affrontando il recupero da un grave infortunio ai legamenti. Per un atleta è uno di quei momenti in cui ci si sente fragili, lontani dal campo e pieni di domande sul futuro.

Ma lì, tra un esercizio e l’altro, è scattato qualcosa. La prima mossa l’ha fatta lui, che tutti chiamano affettuosamente “Jimmy”. Non ha cercato frasi a effetto né approcci plateali. Le ha lasciato un bigliettino senza nome, con due parole scritte a mano, “Sei bellissima”, firmato soltanto con la sua iniziale. È stato un gesto timido e dolcissimo, di quelli che oggi sembrano quasi fuori moda, e forse proprio per questo è arrivato dove doveva arrivare.

Da quel foglietto è nato tutto. I due si sono sostenuti a vicenda nei mesi più faticosi e hanno condiviso la lunga strada del ritorno in campo. Passo dopo passo hanno costruito un legame che oggi si prepara a diventare matrimonio.

Sarah Fahr, dalla rinascita dopo l’infortunio all’oro olimpico

Chi segue il volley sa bene quanto sia stato duro per Sarah quel periodo. Ha vissuto uno stop lungo, pieno di dubbi e della paura di non tornare più quella di prima. E invece la centrale azzurra è tornata, eccome. È diventata uno dei punti fermi della squadra di Julio Velasco e ha contribuito allo storico oro olimpico di Parigi 2024. Con la maglia dell’Imoco ha continuato a collezionare successi, confermandosi tra le giocatrici più forti del mondo.

Guardando indietro, è normale pensare che parte di quella forza sia arrivata anche da chi le è stato accanto fin dal primo giorno di recupero. Le rinascite, nello sport come nella vita, raramente si fanno da soli.

Per ora non si conoscono né la data né il luogo delle nozze. Probabilmente i due vorranno godersi con calma questo momento prima di svelare altri dettagli. Una cosa però la sappiamo già: quella “cosa un po’ folle” ha già conquistato tutti. Ai futuri sposi non resta che augurare la stessa grinta che mettono in campo, anche nella partita più bella di tutte.