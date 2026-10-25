Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le uniche labbra che vorrai sfoggiare ad Halloween

Con l’avvicinarsi di Halloween, ogni anno puntualissimo, il fascino oscuro e magnetico dei vampiri torna a incantarci. Parliamo di un universo in bilico tra il sovrannaturale e il carnale, dove le ombre diventano protagoniste assolute e il romanticismo assume sfumature letali e irresistibili. Questa estetica così ambigua, in cui il confine tra vita e morte si annulla, si è trasformata in un codice visivo universale che non stanca mai. E quale modo migliore del make-up, regno assoluto della seduzione e stratagemma facile e accessibile per trasformarsi e per catturare questa essenza?

Cosa sono le vampy lips

È proprio da questo immaginario misterioso, con un forte richiamo ai mitici anni ’90, che riemerge una delle tendenze beauty più ipnotiche di sempre: le Vampy Lips. Un perfetto equilibrio tra atmosfere gotiche e puro glamour chic che continua a stregare le nuove generazioni. Complice il ritorno al cinema dei drammi dark, il legame tra grande schermo e tendenze trucco si fa sempre più stretto.

Come ricreare le labbra più stregate e misteriose per Halloween

Sulle labbra, questo stile si traduce in un fascino intramontabile, consacrato negli anni ’90 dacome Drew Barrymore, Winona Ryder, Angelina Jolie, Gwen Stefani, Fairuza Balk, Shannen Doherty e Courtney Love. Sono state loro a sdoganare i rossetti e le lip combo nei toni più cupi del rosso e del prugna, regalando alla femminilità un’allure immediatamente dark, misteriosa e potente.

Quando si esplora questo trend, il vero “sacro graal” è indubbiamente il mitico Rouge Noir di Chanel, da decenni il rossetto vampiro per eccellenza e sempre in cima alla lista dei più citati. Ma realizzare delle perfette Vampy Lips è un gioco da ragazzi anche senza puntare necessariamente al lusso: infatti oggi sappiamo che esistono validissimi dupe low cost, facilmente reperibili con un clic su Amazon. Un esempio su tutti? Il celebre rossetto Black Cherry di Revlon, perfetto per replicare quel mood drammatico e sofisticato a un prezzo decisamente accessibile.

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Per completare il look, la regola d’oro è giocare abilmente con le ombre. Iniziate delineando i contorni in modo marcato con una: un marrone cioccolato profondo o un vinaccia ( perfetta la matita di Diego dalla Palma bordeaux oppure super low cost di Essence super long casting, idratanti e a prezzi mini). Tracciatein prossimità degli angoli e sfumatela dolcemente verso l’interno.

Al centro, sfumate il vostro rossetto scuro o applicate un gloss rosso sangue per sigillare il colore. Ed ecco il vero trucchetto per elevare il look: per creare un effetto ombré tridimensionale e un contrasto ancora più drammatico, picchiettate una minuscola goccia di correttore chiaro (il vostro abituale andrà benissimo) esattamente al centro del labbro inferiore, sfumandolo delicatamente con i polpastrelli verso l’esterno. In questo modo le labbra sembreranno otticamente più carnose e il passaggio dal buio del contorno alla luce del centro sarà letteralmente fatale.

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