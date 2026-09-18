Laila Hasanovic indossa l’abito da sposa ma Sinner non c’è

Protagonista della sfilata di Søren Le Schimdt., Laila Hasanovic ha postato le foto con l'outfit nuziale ma da Jannik Sinner non è arrivato nessun commento

IPA Laila Hasanovic

Laila Hasanovic ha condiviso sui social le foto in abito da sposa, ma attenzione: non è come sembra. Niente nozze celebrate in gran segreto con Jannik Sinner e anzi: lui non era nemmeno presente all’evento. Per la modella si è trattata di un’occasione di lavoro: ha sfilato a Copenaghen per il fashion designer Søren Le Schimdt. In passerella ha sfoggiato un vestito nuziale da favola, con bustier stretto che le segna la vita, gonna ampia e vaporosa, strascico lungo. Chissà se indossando il vestito bianco, ha sognato almeno per un momento di andare all’altare con il campione di tennis?

Le foto in abito da sposa

“Che onore chiudere la sfilata di Søren Le Schimdt con l’abito da sposa più bello!” ha scritto Laila Hasanovic su Instagram, felice e orgogliosa per la bella occasione che ha avuto. La modella danese si sta costruendo piano piano una carriera importante, che l’ha vista protagonista anche di recente alla Mostra del Cinema di Venezia.

Condividendo le foto con i follower, ha mostrato tutti i particolari dell’outfit indossato per il fashion show di quello che è uno dei nomi più importanti della moda scandinava, compreso anche un primo piano delle sue mani con tanto di anello preziosissimo all’anulare sinistro. Stavolta si è trattato di un semplice accessorio per completare il look della sfilata, ma la scelta di inquadrare proprio quel dettaglio potrebbe anche nascondere un’allusione e un messaggio per il suo fidanzato.

Jannik Sinner non commenta

Jannik Sinner però fa orecchie da mercante. Lei si mostra con il vestito da sposa, sfoggia l’anello al dito… e dal tennista non arriva nessuna reazione. Non un cuore, non un commento, niente di niente: dalla questione nozze si tira semplicemente fuori e lascia che a parlarne siano gli altri.

Che il campione sia più che riservato sulla sua vita privata è risaputo, e probabilmente la sua scelta di non esporsi è data solo dal desiderio di non alimentari commenti e illazioni sul suo futuro sentimentale. Più volte infatti, incalzato dalle domande, ha risposto in maniera laconica ed evasiva sulla sua vita di coppia ma certo non per mancanza di interesse nei confronti di Laila Hasanovic.

La storia di Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Anche se lontana dal clamore e dalle dichiarazioni d’amore gridate sui social, la storia d’amore tra Laila Hasanovic e Jannik Sinner va avanti da oltre un anno. Era la primavera del 2025 quando se ne è iniziato a parlare e i due sono stati pizzicati insieme per la prima volta a Copenaghen.

Da lì una serie di avvistamenti ha alimentato il gossip: la modella danese è stata notata sugli spalti al Roland Garros e a Wimbledon, mentre a fine luglio la coppia è stata vista insieme a Monte Carlo. Sinner si è fatto pregare un po’ ma alla fine ha ceduto e ha confermato pubblicamente la relazione ad agosto. Ma nonostante la popolarità crescente di entrambi, i due hanno sempre preferito mantenere riservati i dettagli privati, senza esporsi direttamente.