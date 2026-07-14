Sinner al galà di Wimbledon balla con un’altra: “Sono brillo”. La reazione di Laila

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ansa Sinner a Wimbledon 2026

C’è il campione impeccabile che alza il trofeo sul Centre Court e poi c’è il ragazzo di 24 anni che, qualche ora dopo, arrossisce mentre deve aprire le danze davanti a centinaia di invitati. Il volto meno conosciuto di Jannik Sinner è emerso durante il tradizionale Galà dei Campioni di Wimbledon, dove il numero uno al mondo ha regalato sorrisi, battute e un momento destinato a fare il giro dei social: il ballo con la vincitrice del torneo femminile, Linda Nosková. A osservare la scena anche la fidanzata Laila Hasanovic, che ha reagito nel modo più spontaneo possibile.

Sinner a Wimbledon, il ballo con Linda Nosková e la reazione di Laila Hasanovic

Se sul campo Jannik Sinner è ormai una macchina quasi perfetta, sulla pista da ballo resta il ragazzo riservato di sempre. Ma qui è il protocollo di Wimbledon a volerlo: il campione del singolare maschile e la regina del torneo femminile devono concedersi un ballo davanti agli ospiti dell’All England Club.

Così, Sinner ha teso la mano alla collega della Repubblica Ceca e si è lasciato guidare dalle note di Can’t Stop the Feeling. Pochi passi, qualche sorriso imbarazzato e tante espressioni buffe che raccontano più di qualsiasi coreografia.

A rendere la scena ancora più simpatica è la reazione di chi lo conosce meglio. Seduta al tavolo insieme alla famiglia Sinner e al team del campione, la fidanzata Laila Hasanovic ha osservato tutto divertita.

Nessuna smorfia di gelosia, anzi: ha riso di gusto insieme al fratello di Jannik, Mark, davanti all’impaccio dello sportivo altoatesino. Un’immagine che restituisce la normalità di una coppia capace di vivere con leggerezza anche uno dei momenti più fotografati della stagione.

E che rivela soprattutto quanto la storia tra Sinner e Laila sia ormai seria: lei fa ormai parte della famiglia. E le voci di nozze imminenti si rincorrono sempre più. Secondo qualcuno i due sarebbero si sarebbero già giurati amore eterno in gran segreto ma per il momento non sono arrivate né conferme né smentite.

L’intervista di Sinner a Wimbledon: “Sono brillo”

Il galà di Wimbledon non si è di certo fermato al ballo tra i due campioni di quest’anno. Jannik Sinner si è dovuto sottoporre anche ad una breve intervista con il presentatore.

“Non farmi domande difficili: sono brillo”, ha esordito facendo ridere tutti in sala. La fotografia perfetta di un campione che, dopo due settimane vissute sotto pressione, ha di concedersi finalmente qualche ora di spensieratezza.

Da quel momento il dialogo è così diventato una chiacchierata informale. Sinner ha raccontato dell’emozione della madre Siglinde, che durante un momento delicato della finale ha preferito lasciare gli spalti, e si è preso in giro confessando di essere stato bocciato per la quarta volta all’esame del patentino della moto.

“Forse è meglio se gioco a tennis”, ha scherzato con la sua consueta spontaneità. Dopo aver difeso il titolo sull’erba londinese e aver regalato ai tifosi anche il suo lato più leggero, per Sinner è arrivato il momento di rallentare.

Il tennista si prenderà una breve pausa prima di tornare ad allenarsi in vista della stagione sul cemento americano, con Montreal, Cincinnati e soprattutto gli US Open all’orizzonte.

Prima, però, ci sarà un appuntamento speciale: il 24 e il 25 luglio sarà protagonista a bordo della nave Explora III, tra Genova e Marsiglia, dove parteciperà a incontri con gli ospiti, sessioni di allenamento e a una cena di beneficenza a sostegno della Fondazione Sinner.