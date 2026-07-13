Sinner, quali sono le origini del nome Jannik

Il nome del Campione di Wimbledon ha origini scandinave, ma la radice riporta anche a un antroponimo italiano: da dove arriva davvero Jannik

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Martina Dessì

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Sinner, quali sono le origini del nome Jannik
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Jannik Sinner
Qual è l'origine di Jannik? Chi è Yannick Noah? Quali sono le varianti del nome Jan?

Esiste un dettaglio che, tra un rovescio lungolinea e una finale Slam di Jannik Sinner, finisce spesso in secondo piano: il nome proprio del tennista italiano più vincente di sempre non suona affatto “italiano”. Milioni di appassionati lo scandiscono ogni volta che torna sul campo, o ci si avvicina, eppure in pochi si sono fermati a chiedersi da dove arrivi davvero “Jannik”. Per scoprirlo bisogna allontanarsi dai campi in terra rossa e guardare a nord, verso le montagne dove il campione è nato e cresciuto.

Da dove deriva Jannik

Jannik è la variante tedesca e scandinava di “Jan”, forma abbreviata di “Johannes”. Alla radice di tutto c’è l’ebraico “Yochanan”, che significa “Dio è misericordioso” o, in una lettura più libera, “dono di Dio”. È lo stesso ceppo linguistico che in italiano ha dato Giovanni e Gianni, in inglese John, in tedesco Johann e Hans, in francese e in bretone Yannick, nome portato, non a caso, anche dall’ex tennista e cantante Yannick Noah. È inoltre un nome molto diffuso in Danimarca e negli altri Paesi scandinavi, oltre che nelle regioni di lingua tedesca: un’unica radice, decine di sfumature, diffuse in tutta Europa fin dal Medioevo grazie al culto di San Giovanni Battista.

Per capire perché i genitori di Sinner abbiano scelto proprio questa forma occorre guardare al luogo in cui Jannik è nato, San Candido, e a quello in cui è cresciuto, Sesto Pusteria, entrambi in Alto Adige. È una terra di confine, dove l’italiano convive da sempre con il tedesco, e dove le famiglie di madrelingua tedesca – come quella di Hanspeter e Siglinde Sinner – attingono naturalmente all’onomastica germanica e nordeuropea. In quel contesto “Jannik” non è un’eccezione, ma un nome comune quanto lo sarebbero altrove in Italia un “Marco” o un “Luca”.

Non stupisce, allora, che in tanti, vedendo per la prima volta quel nome su un tabellone Slam, si siano chiesti se Sinner fosse davvero italiano, o magari austriaco o tedesco. La domanda, per quanto comprensibile, ha una risposta semplice: Jannik è cittadino italiano a tutti gli effetti, nato e cresciuto in Italia, e rappresenta l’Italia in campo. Appartiene però a una minoranza linguistica riconosciuta dalla Costituzione, quella di lingua tedesca dell’Alto Adige, la cui storia e i cui nomi raccontano un’identità plurale, non una contraddizione.

Perché è stato chiamato Jannik

Dei motivi più intimi che hanno portato Hanspeter e Siglinde a scegliere proprio “Jannik” per il figlio, in realtà, si sa poco: la coppia non ha mai raccontato pubblicamente quel momento. Non è una reticenza sospetta, ma coerenza con il proprio carattere: sono persone riservate, che hanno sempre preferito restare fuori dai riflettori anche dopo il successo planetario del figlio. Della loro vita a Sesto Pusteria – lui cuoco in un rifugio di montagna, lei cameriera nello stesso locale – si è sempre saputo più dal lavoro quotidiano che dalle parole, un tratto che con ogni probabilità hanno trasmesso anche a Jannik, mai incline a raccontarsi oltre il necessario.

Rimane di certo innegabile il fascino di un nome che, in pochi anni, da suono di montagna è diventato sinonimo di eccellenza italiana nel mondo, pronunciato nei commenti di Wimbledon – vinto due volte di seguito, nel 2025 e nel 2026 – come in quelli degli Australian Open. Non sorprende che “Jannik” sia tornato di moda anche fuori dall’Alto Adige, scelto oggi da genitori attratti dal suo significato antico, quello di grazia e di dono. Per Sinner, però, resta prima di tutto un’eredità di famiglia: il segno di due genitori che hanno scelto per il figlio un nome che sentivano proprio, senza immaginare che un giorno sarebbe stato pronunciato nei centrali di tutto il mondo.

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