Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Annalisa, 10 look che hanno fatto la storia tra glamour, dettagli audaci e cambi di stile

Se è vero che il nero non passa mai di moda, lo è altrettanto che Annalisa trovi sempre il modo di renderlo sorprendente.

Accantonando per un attimo i chili di pelle extra lucida e gli iconici no pants da palcoscenico, stavolta la cantante ha deciso di puntare sull’eleganza sartoriale più classica, ma attraverso un completo total black che non è esattamente quel che ci si aspetterebbe.

A far da grandi protagoniste, ancora, sono state le sue lunghe gambe, ulteriormente slanciate da tacchi vertiginosi. Un look sofisticato e sensuale, insomma, in perfetto equilibrio tra rigore e femminilità. Conviene prendere appunti.

Il total black è sempre una buona idea, parola di Annalisa

Nelle ultime fotografie condivise su Instagram, Annalisa posa in un misterioso dietro le quinte con un outfit che dimostra quanto un grande classico del guardaroba possa trasformarsi in una scelta di stile tutt’altro che prevedibile.

Al centro della scena c’è un tailleur gonna firmato Dior, caratterizzato da una giacca nera strutturata, con revers pronunciati, chiusura monopetto e tasche con patta. A impreziosire il capo troviamo poi un raffinato dettaglio ricamato sul petto, che richiama l’identità della maison francese.

La costruzione è quella di un normalissimo blazer sartoriale, ma sono le proporzioni a cambiare totalmente il risultato: il capospalla, infatti, abbinato alla minigonna a portafoglio, lascia scoperte le gambe e crea una silhouette decisa, nella quale l’eleganza formale incontra una sensualità tutta contemporanea. In fondo non c’è bisogno di colori o decorazioni appariscenti: è proprio il nero assoluto a dare carattere all’intera mise.

A rendere ancor più interessante la mise della star del pop è proprio il gioco di contrasti: da una parte c’è un taglio rigoroso e intramontabile, molto classy, dall’altra una misura micro che cattura immediatamente l’attenzione.

I collant velati e neri aggiungono un ulteriore tocco di raffinatezza al tutto, mentre le scarpe con il tacco a spillo slanciano la figura completando l’ensemble con una nota decisamente femminile. Completano l’insieme, infine, una It-Bag en pendant — per essere precisi la strepitosa Pochette Dior Médaillon — e alcuni accessori discreti, che seguono la stessa filosofia.

Si tratta di una combinazione che funziona proprio perché non eccede: in questo caso la sensualità non è affidata a scollature profonde o a dettagli vistosi, come siamo abituati a vedere, piuttosto alle proporzioni e alla scelta dei capi. Ecco quindi che la sorprendente Annalisa si fa ancora interprete di una femminilità elegante, consapevole e assolutamente mai banale.

Frangia piena e make-up occhi intenso: una garanzia

Per quanto riguarda il lato beauty, invece, l’iconica chioma rosso Tiziano dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stata messa in piega ad “effetto messy” con l’immancabile frangia morbida che incornicia lo sguardo, a sua volta enfatizzato da un meraviglioso make-up dai toni caldi, abbinato a labbra nude. Insomma, una scelta decisamente coerente: naturale, ma curata nei dettagli. Proprio come il resto del look.

E se qualcuno pensava che il total black non avesse più sorprese da riservare, ci ha tempestivamente pensato Annalisa a fargli cambiare idea. Perché anche il più classico degli abbinamenti, con il giusto tocco, può diventare memorabile.