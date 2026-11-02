Tra glamour e nostalgia, Annalisa ha festeggiato in grande stile sui social il suo ultimo traguardo: "E poi siamo finiti nel vortice" è quattro volte disco di platino

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Annalisa, 10 look che hanno fatto la storia tra glamour, dettagli audaci e cambi di stile

Ci sono look che non sono semplicemente scelte di stile, ma veri e propri manifesti di un’era musicale. Quando Annalisa appare sui social con un carré al posto dell’iconica lunga chioma rossa, abbinato a piercing e minidress mozzafiato, ad esempio, il messaggio è chiaro: il “vortice” non ha alcuna intenzione di fermarsi, specialmente nel giorno in cui si festeggia l’ennesimo record da capogiro.

Quattro volte platino e una pioggia di puro glamour a riflettere il successo della Regina del Pop Italiano: con un tempismo perfetto e un’estetica che ha ridefinito le regole della scena musicale, l’ex allieva di Amici ha scelto proprio il suo profilo Instagram ufficiale per condividere l’ultimo incredibile traguardo, mandando in visibilio i fan con uno scatto che unisce sensualità, determinazione e pura gratitudine.

Annalisa, carré e Little Black Dress: un tuffo nel passato, tra nostalgia e grande glamour

Non c’è dubbio: il legame tra musica e immagine ha trovato in Annalisa una delle sue interpreti più brillanti — e consapevoli — degli ultimi anni.

Ecco perché un po’ ci aspettavamo la certificazione del quarto disco di platino per l’album E poi siamo finiti nel vortice, che ha sancito la rivoluzione e rappresenta solo l’ennesima conferma di un dominio artistico che non accenna a spegnersi.

La scelta di celebrare questo importante traguardo riproponendo su Instagram quell’estetica urban e graffiante, caratterizzata dal celebre caschetto scuro e geometrico, non è affatto casuale: si tratta infatti di un richiamo diretto alle origini di questa fortunata svolta, nata con il tormentone che ha dato il via a una catena ininterrotta di hit, Mon Amour. Inutile dire come il post abbia immediatamente catalizzato l’attenzione generale, raccogliendo migliaia di interazioni in pochi minuti.

La cantautrice savonese ha saputo trasformare la moda, nel tempo, in un vero e proprio veicolo narrativo, e l’audace minidress nero sfoggiato nel primo scatto del carosello rappresenta la perfetta sintesi di questa evoluzione: un mix di eleganza contemporanea e attitudine pop, che evoca le atmosfere dei grandi show nei palazzetti e anticipa visivamente le grandi sfide future, come l’attesissimo appuntamento presso lo stadio di San Siro, il prossimo 12 giugno.

Al di là dell’impatto puramente visivo, sono i numeri a raccontare la reale portata del fenomeno: con oltre duecentomila copie vendute complessivamente, il disco ha saputo mantenere una stabilità impressionante nelle classifiche di vendita e ascolto, trainato da una tracklist che non ha conosciuto punti deboli.

Quattro volte disco di platino (e tantissima vita)

“E poi siamo finiti nel vortice è quattro volte disco di platino, e tantissima vita”: l’affettuosa dedica ad introdurre le foto ricordo dimostra come dietro ai freddi dati di mercato ci sia una densità di esperienze, palchi calpestati e chilometri percorsi, che Annalisa riconosce come la vera linfa vitale del suo percorso.

È oramai innegabile: il mercato discografico sta assistendo al consolidamento di una popstar internazionale a tutti gli effetti, capace di curare ogni dettaglio della propria proposta, dalle parole all’arrangiamento dei brani, dallo stile, spesso aspramente criticato, fino alla scelta dei suoi contenuti social.

Insomma, con la parrucca ben salda e lo sguardo rivolto al futuro, il nostro orgoglio italiano ci ha dimostrato ancora una volta che la ricetta del successo ha come principale ingrediente la rara capacità di rinnovarsi senza mai perdere la propria identità. E si dà il caso che la signorina Scarrone, in questo, sia una vera maestra.