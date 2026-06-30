Annalisa, tailleur color caramello e labbra rosse: il look che ha infiammato Milano

Nella capitale lombarda Annalisa ci ha fornito la sua personale interpretazione della sartorialità, rigorosamente con accento "pop": tailleur e rossetto audace sono la combo vincente dell'estate 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Annalisa, 10 look che hanno fatto la storia tra glamour, dettagli audaci e cambi di stile

All’epico concerto-evento di San Siro manca un anno esatto, e nel frattempo Annalisa continua a dimostrarci giorno per giorno quanto meriti di aver raggiunto un traguardo simile. Anche dal punto di vista dello stile. C’è un momento preciso in cui la moda smette di essere semplice abito e diventa una dichiarazione d’intenti, lo sappiamo: ebbene, per lei quel momento stavolta è coinciso con l’evento Pandora a Milano, dove ha dimostrato come la vera sensualità non abbia sempre bisogno di lunghezze mini o trasparenze audaci, in barba a chi l’ha etichettata per la sua “svolta sexy”.

Secondo Annalisa questa estate il tailleur si porta con accento pop: il look milanese

L’inaugurazione del nuovo flagship store di Pandora, in Piazza San Babila a Milano, si è trasformata nel palcoscenico ideale per una vera e propria lezione di stile: Annalisa, presente all’evento in veste di ambassador del celebre marchio di gioielli, ha attirato l’attenzione su di sé abbandonando, giusto il tempo di una serata, le stravaganti vesti haute couture da popstar di fama internazionale in favore della più pura sartorialità. E chi ha detto che questa non possa rivelarsi sensuale?

Per questa importante occasione la cantante ha scelto di puntare su un power dressing sofisticato e d’ispirazione maschile, declinato però in una chiave squisitamente glamour e iper-femminile: il grande protagonista dell’outfit? Un impeccabile tailleur pantalone gessato color caramello, una sfumatura calda e avvolgente che si sposa magistralmente con la sua iconica chioma ramata.

Una scelta cromatica interessante, questa, che ci ha confermato come le tonalità della terra, molto spesso associate a un abbigliamento formale o da giorno, possano trasformarsi in un’opzione serale di assoluta tendenza se abbinate nel modo giusto. E portate con la corretta attitudine.

La giacca doppiopetto, caratterizzata da una silhouette strutturata e da ampi revers, lasciava intravedere una bralette in tinta, mentre i pantaloni abbinati scendevano svasati regalando grande slancio alla figura. Erano poi delle scarpe con il tacco alto, a punta e marrone bruciato, a fare il resto.

Trattandosi di un evento firmato Pandora, ovviamente, i gioielli hanno giocato un ruolo fondamentale nella costruzione del look: come vediamo in foto la cantautrice savonese ha saputo calibrare i punti luce senza sovraccaricare l’insieme, sfruttando la profonda scollatura del capospalla per mettere in risalto una inedita collana dorata che ha, a sua volta, impreziosito il tutto.

La caccia al suo rossetto magenta è da considerarsi (già) aperta

A spezzare il rigore del completo è stato infine un beauty look studiato nei minimi particolari: ad illuminare i meravigliosi tratti di Annalisa, questa volta, era un rossetto magenta dal finish satinato, un tocco di colore vibrante — e super estivo — che ha creato un contrasto magnetico sia con la tonalità gourmand del tessuto sia con la sua inconfondibile frangia piena.

Il focus sulle labbra non ha potuto che aggiungere una nota di audacia al raffinato ensemble, a riprova che a volte basta appena un dettaglio per rivoluzionare l’intera percezione. Così è ufficiale: minimalismo e audacia possono convivere nello stesso identico look, e con gran successo, per giunta.