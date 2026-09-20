Calde, magnetiche, inequivocabili: la guida definitiva alle strepitose sfumature di rosso che promettono di accendere la chioma e anche i primi freddi. Nuances di tendenza e prodotti mai più senza

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Sadie Sink

Volendoci pensare bene, i capelli rossi hanno sempre avuto un non so che di magico: e non parliamo unicamente del prototipo del personaggio fantasy, dalla Sirenetta alle leggendarie ninfe dei boschi, ma anche di tutte quelle tele rinascimentali capaci di catturare la luce e trasformarla in magnetismo puro.

Dalle figure eteree di Botticelli alle muse dei Preraffaelliti, tale gamma cromatica ha attraversato i secoli senza mai perdere il suo status di bellezza fuori dall’ordinario. Ebbene, con l’arrivo dell’autunno 2026 ecco il rosso vivere una nuova e sofisticata giovinezza, lontano dagli eccessi delle stagioni passate per abbracciare la poesia della natura che cambia veste. Le nuove tendenze si ispirano direttamente al foliage, declinando il calore delle foglie e delle spezie in sfumature sartoriali, pensate per esaltare il fascino e l’identità di ogni donna.

Del resto si sa, c’è un momento preciso, in periodi di transizione come questo, in cui il desiderio di cambiamento si riflette inevitabilmente sulla scelta del colore di capelli. Ma stavolta la risposta della moda è univoca: sono le nuances infuocate le indiscusse protagoniste, passate attraverso una metamorfosi radicale che premia la naturalezza. Il nuovo panorama cromatico esplora la bassa saturazione e i giochi di luce soffusi, regalando alle chiome un’eleganza sussurrata e fortemente personalizzata: te lo presentiamo nelle prossime righe.

Copper Bronde, massimo risultato con il minimo sforzo

Lo dice già il suo nome: proponendosi a noi come la giusta via di mezzo tra il rame (copper, appunto) e il biondo-castano (bronde), il Copper Bronde non è nient’altro che una combinazione ad alto tasso di sofisticatezza di toni caldi, che impreziosisce di sfumature ramate le basi bionde o castane naturali, per restituire un effetto tridimensionale non urlato.

È proprio questa la scelta ideale per chi è innamorata del rosso ma non si sente ancora pronta per compiere il cambiamento definitivo: si tratta di una tinta che si ottiene spesso con tecniche di colorazione a mano libera, come il balayage o i babylights, che infondono il calore del rame ma in modo selettivo, lasciando la base più scura per ricreare l’idea di luce naturale.

Il suo più grande punto di forza? La bassissima manutenzione. La ricrescita, infatti, si gestisce in modo molto più semplice rispetto ad una colorazione tradizionale, il che si traduce anche in meno stress per le lunghezze.

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Soft Peach Red, il primo passo verso il rosso

Tanto delicato da sembrare quasi trasparente, il cosiddetto Soft Peach Red rilegge il solito rosso che conosciamo attraverso una palette nettamente più morbida, dove la componente ramata si vede addolcita da riflessi pescati. Parliamo di una tinta luminosa ma comunque discreta, concepita appositamente per tutte coloro che desiderano avvicinarsi a questo affascinante colore di capelli in modo graduale: ecco che dalle basi naturalmente calde nasce un risultato armonioso, brillante, mentre i castani chiari ed i biondi scuri acquisiscono profondità e luce.

Si tratta insomma di un rosso naturale, a bassa saturazione, simile al più popolare auburn ma arricchito da dolcissimi riflessi pesca, in modo tale da amplificare la base originale.

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Burnt Auburn: tra foliage, legno e spezie

Più profondo e avvolgente del precedente, quello conosciuto come Burnt Auburn nasce come il perfetto punto d’incontro tra una base castana e dei riflessi rossastri caldi, i quali però non sono mai troppo evidenti. Il risultato? Un rosso brunito che evoca insieme le sfumature delle foglie, del legno e delle spezie.

Rispetto all’amatissimo copper questo risulta meno squillante ma più ricco, sofisticato, mosso. Diciamocelo: esiste una tonalità più autunnale di questa? No o, perlomeno, non ancora.

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Rosso o castano? E perché non Cinnamon Melt?

Hai detto “spezie”? Ecco quindi arrivare il Cinnamon Melt a sfumare i confini tra il castano ed il rosso, sino a renderli quasi impercettibili: i suoi caratteristici riflessi color della cannella sembrano amalgamarsi perfettamente con la base più scura, per dare vita ad una nuance stratificata e fortemente dinamica.

Non si parla infatti di una tonalità netta, ma di un lavoro studiato su misura e costruito attraverso punti luce e profondità, strategicamente distribuiti per valorizzare i lineamenti unici di un volto e rendere al contempo la chioma visibilmente più piena. Ci troviamo di fronte ad un rosso-bruno multidimensionale, dall’effetto incredibilmente naturale. Praticamente irresistibile.

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Ancora cannella: arriva il Burnt Cinnamon

Quando invece i risultati naturali non fanno al caso proprio, l’alternativa definitiva da provare — senza pensarci troppo — si chiama Burnt Cinnamon: il color “cannella bruciata”, tradotto alla lettera, destinato a mietere vittime a non finire in questa mezza stagione in arrivo, è un mix sorprendente di rame, caramello e bronzo.

Una colorazione dolce e pungente allo stesso tempo, in poche parole, completa di riflessi soft che spaziano dal castano scuro al ramato, originando un marrone rossastro che ricorda la cannella tostata.

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Maple Cinnamon, è lui il rosso più dolce della stagione

Cannella o rame? Entrambi, e ci pensa il Maple Cinnamon a soddisfare questa voglia. Si parla finalmente di un rosso profondo e speziato, ricco di sfumature che vanno dal rame fino all’oro, incredibile ma vero senza mai virare verso l’arancione acceso.

È questa, senza ombra di dubbio, la tonalità perfetta quando si parte da una base castano chiaro o bionda con il desiderio di cambiare registro, senza che esso sia troppo drastico. Il segreto della sua bellezza magnetica sta tutto nella multidimensionalità: non abbiamo a che fare con una tinta omogenea, piuttosto con una fusione di nuances che si uniscono alla base e si rivelano in modo diverso a seconda della luce. Alla luce naturale sembra quasi dorato, in ambienti chiusi diventa più speziato e intenso.

Come mantenerla brillante a lungo? La chiave è proteggerlo dal calore eccessivo, e anche dai lavaggi troppo frequenti. Sarà uno shampoo specifico per capelli colorati a fare la differenza.

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