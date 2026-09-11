Pamela Anderson e Salma Hayek dominano in nero: i look delle star alla Caring for Women Dinner
È successo: la città che non dorme mai si è fermata, giusto il tempo di una notte, per dare spazio ad una nobilissima causa. Parliamo della quinta Caring for Women Dinner, appuntamento annuale a cura della Kering Foundation atto a raccogliere fondi contro la violenza di genere. Un sontuoso evento di gala, questo, che ha ovviamente riunito il gotha di Hollywood. Compresa l'alta moda. Fra trasparenze audaci, chili di nero, pizzi e riflessi metallici, analizziamo insieme i look delle star. A distinguersi per sobria — ma sensuale — eleganza è stata Pamela Anderson, fasciata in un long black dress di Gucci con collo alto e maniche lunghe, dal maxi spacco frontale. Delle morbide onde platinate "alla Marilyn", un filo di trucco e degli accessori scintillanti mettevano punto.