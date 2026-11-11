Giulia Salemi e Melissa Satta, scollatura o trasparenze? La seduzione ha due firme

Getty Images Giulia Salemi e Melissa Satta, la seduzione ha due firme

Il nero può essere tutt’altro che rassicurante. E un abito champagne può avere ben poco di timido. Giulia Salemi e Melissa Satta lo dimostrano alla cena di gala di Convivio 2026, a Milano, con due interpretazioni dell’eleganza da sera che meritano uno sguardo ravvicinato. A fare la differenza sono soprattutto i tessuti, le proporzioni e il modo di lasciare intravedere la pelle.

Giulia Salemi a Convivio, l’abito champagne firmato Amiri

L’appuntamento è alla Fabbrica del Vapore, per la serata benefica di Convivio a sostegno di ANLAIDS Lombardia ETS. Un contesto nel quale la moda ha un ruolo centrale e il guardaroba da gala trova spazio per qualche libertà. Giulia Salemi sceglie di prendersela con un lungo abito Amiri, accompagnato da gioielli Chopard.

Il colore è uno champagne caldo, vicino alla carnagione, che rende particolarmente evidente il gioco di trasparenze del corpetto. La parte superiore segue il busto con una lavorazione dall’effetto pizzo, attraversata da piccoli punti luminosi e applicazioni che accompagnano la profonda scollatura a V. L’apertura scende fino in prossimità della vita e costituisce il primo elemento intorno al quale si costruisce l’abito.

Il disegno del corpetto, però, merita attenzione anche ai lati della scollatura: i motivi ricamati si allungano sul torso, mentre il bordo inferiore incontra la gonna con un andamento obliquo. Questo passaggio evita una divisione troppo netta tra sopra e sotto e dà al vestito una fluidità piacevole. La silhouette rimane aderente sui fianchi, poi si distende verso il pavimento.

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Sulla gonna le paillettes diventano più fitte, componendo una superficie luminosa che reagisce ai flash. Il risultato ha qualcosa del guardaroba da diva, alleggerito dalla tonalità chiara e dalla delicatezza della lavorazione superiore. Poi arriva lo spacco laterale, molto alto, a togliere ogni dubbio sul carattere della scelta. Del resto, con un abito così, fingere discrezione sarebbe un esercizio piuttosto complicato.

A dare una sfumatura meno solenne all’insieme sono soprattutto i capelli. Giulia li porta lunghi e sciolti, mossi da onde morbide, con questa nuova frangia che si apre leggermente sulla fronte. La massa scura incornicia il viso e crea un contrasto deciso con il colore dell’abito. Il trucco insiste sullo sguardo, mentre le labbra hanno una tonalità rosata naturale e un contorno definito.

Melissa Satta, il nero Roberto Cavalli gioca con il velluto

Melissa Satta sceglie un total look Roberto Cavalli e lavora su una sensualità più grafica. Il suo slip dress nero in velluto dévoré presenta il motivo Ray, un disegno a raggi che percorre il corpo alternando parti più consistenti e zone semitrasparenti.

Nelle immagini, la lavorazione acquista riflessi caldi e quasi metallici nei punti colpiti dalla luce. Il motivo si allarga sul busto e si raccoglie nuovamente all’altezza della coscia, creando un effetto dinamico lungo la figura. La trasparenza diventa così parte del disegno: segue una direzione, accompagna le curve e movimenta il nero.

La lunghezza arriva alle caviglie e mantiene ben visibili gli stivaletti. Il taglio aderente dell’abito viene bilanciato da un blazer ampio in velluto nero, con revers in raso lucido. Le spalle definite e l’orlo che scende sui fianchi aggiungono struttura, lasciando aperto il davanti per mostrare la lavorazione del vestito.

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Sotto lo slip dress, Melissa inserisce un top velato a dolcevita. È il passaggio più interessante dello styling: il collo alto introduce un elemento apparentemente rigoroso, ma la leggerezza del tessuto conserva il gioco di velature. Anche la sovrapposizione tra le due scollature contribuisce a rendere più articolata la parte superiore.

Gli accessori proseguono la scelta del nero. Melissa porta una piccola borsa a mano con catena dorata, che aggiunge un dettaglio ornamentale vicino al fianco, e stivaletti a calza con punta affusolata e tacco a spillo. Rispetto a un sandalo, questa calzatura dà al vestito un carattere più deciso e accompagna bene il peso visivo del blazer.