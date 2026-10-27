“La Vampiressa della Martesana”: Michelle Hunziker in guêpière a 50 anni

Michelle Hunziker lascia senza fiato a 50 anni. E su Instagram commentano: "Sei la donna più bella del mondo"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram una serie di foto che la ritraggono nei panni della “Vampiressa della Martesana”, con la giusta dose di ironia e sensualità. In questo lei è imbattibile.

Michelle Hunziker chiude Zelig 30

Michelle Hunziker chiude l’esperienza di Zelig 30, l’ultima puntata è quella del 27 ottobre. Lo spettacolo celebra i trent’anni del comic show più longevo della televisione italiana.

Michelle è stata accompagnata sul palco per questa incredibile avventura, che ha fruttato anche buoni ascolti tv, da Ale e Franz, nei panni quasi inediti di conduttori.

Per l’ultima puntata sono stati chiamati Gioele Dix, Enrico Bertolino, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Antonio Ornano, Sergio Sgrilli, Max Cavallari, Maurizio Battista, Alessandro Politi, Federica Ferrero, Gigi Rock, Virgigno, Senso d’Oppio, Claudio Batta, Davide Calgaro e Nando Prati.

La Hunziker ha voluto dare un anticipo su Instagram della serata conclusiva di Zelig 30, condividendo delle foto ad alta sensualità

Michelle Hunziker in guêpière e boa di piume

A metà tra un costume di Halloween e un abito di scena, Michelle ha deliziato i fan con una serie di scatti che la ritraggono in guêpière rosa, addobbato da lustrini e borchie, con una scollatura a cuore che lascia poco all’immaginazione, e frange, reggicalze e calze velate chiare e boa di piume rosa.

A 50 anni la Hunziker è semplicemente stupenda. Sembra una diva di cabaret degli anni Trenta. I capelli biondi raccolti e acconciati coi riccioli che incorniciano la fronte, make up che scolpisce le gote e illanguidisce lo sguardo.

A immortalare la presentatrice svizzera è il fotografo Luca Oldani che ne coglie l’estrema sensualità, ma senza eccessi o sbavature, esaltandone la bellezza con foto artistiche. Ritratti che richiamano le atmosfere del teatro e dell’avanspettacolo di una volta. Insomma, l’essenza del cabaret di cui Zelig è l’erede contemporaneo.

La Hunziker annuncia così l’ultima puntata del suo show: “Vampiressa della Martesana 😆 @zeligofficial 30, ultima puntata, questa sera in prima serata su Canale5”.

Michelle Hunziker, la più bella

Inutile dire che le foto sono state accolte con entusiasmo dai follower di Michelle che si sono precipitati a commentare con entusiasmo, facendo complimenti sperticati alla presentatrice.

Riferendosi alla battuta della Vampiressa, qualcuno scrive: “Son pronto a donare tutto il mio sangue”; “Wowwww fantastica Michelle ❤️. Ma tutti concordano che è la più bella: “la più bella del mondo !!! 💖” e ancora: “Sei la donna più bella del mondo ❤️❤️❤️❤️”; “Il problema che più passano gli anni, più diventi bella😍”; “emplicemente meravigliosa 😍sei Un’incanto tesoro 💝bacioni Michi e buona ultima di zelig! 💋”.