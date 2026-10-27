Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Michelle Hunziker

Ormai tre decenni fa faceva il suo debutto sul piccolo schermo Zelig, lo show comico che avrebbe cambiato per sempre il ruolo della comicità in tv. Dall’omonimo teatro milanese, il varietà è giunto in casa di tutti gli italiani, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno impossibile da dimenticare. Trent’anni dopo, Canale 5 lo celebra con lo show evento Zelig 30. Alla conduzione, tre dei volti più amati della trasmissione: la conduttrice Michelle Hunziker e l’esilarante duo di Ale e Franz. Nella prima serata di martedì 27 ottobre va in onda la quarta e ultima puntata del programma celebrativo, con un parterre di ospiti d’eccezione.

Michelle Hunziker versione burlesque

Michelle Hunziker annuncia l’ultima puntata di Zelig 30 in versione diva del cabaret. La showgirl ha pubblicato un post Instagram in cui si definisce scherzosamente “la vampira della Martesana” – in riferimento alla zona di Milano in cui si trova il teatro Zelig. Di spaventoso, però, non ha proprio nulla. Michelle è a dir poco affascinante in un outfit da burlesque, curato fin nel più piccolo dettaglio.

Splendida come non mai, la conduttrice svela un corpetto ricoperto di strass, in tinta con il reggicalze e abbinato a una divertente gonnellina di cristalli. Luminosissima, i glitter tornano anche sull’acconciatura, con un copricapo prezioso a ornare l’ordinato chignon. Cascata di brillanti al collo e, accessorio immancabile nel burlesque, un enorme boa di piume di struzzo rosa shocking.

Non è la prima volta che Michelle Hunziker mostra il proprio talento da showgirl. Nel 2006 fu protagonista del musical Cabaret diretto da Saverio Marconi, dove ballava e cantava nei panni della celebre Sally Bowles. E qualche numero di burlesque lo propose già, divertendosi a riproporre le decadenti atmosfere di Mouling Rouge, anche nello stesso Zelig, così come in qualche quadro di danza del suo show televisivo Michelle Impossible. Non poteva scegliere modo migliore per salutare Zelig, il programma che contribuì a renderla una delle donne più amate della televisione italiana.

Tutti gli ospiti dell’ultima puntata di Zelig 30

La quarta e ultima pentata di Zelig 30 avrà come ospite speciale Enrico Brignano. Lo show continua ad accogliere i più grandi nomi della comicità italiana e tra le presenze d’eccezione non manca neppure Antonio Albanese, che proprio sul palco del teatro milanese debuttò con Cetto La Qualunque, il più famoso tra i numero personaggi da lui ideati. Ancora, saranno presenti – e protagonisti di esilarnti siparietti – Gioele Dix, Enrico Bertolino, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Antonio Ornano, Sergio Sgrilli, Max Cavallari, Maurizio Battista, Alessandro Politi, Federica Ferrero, Gigi Rock, Virgigno, Senso d’Oppio, Claudio Batta, Davide Calgaro e Nando Prati.

Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro e Elio torneranno a vestire il ruolo di giudici nella gara Best Minute, il programma nel programma che ripercorre il patrimonio comico di Zelig selezionando i momenti più esilaranti tra i circa 25.000 minuti di messa in onda. I giurati saranno chiamati a scegliere il minuto più divertente di sempre e la gara è a dir poco serrata, in pista ci sono persino Aldo, Giovanni e Giacomo.

E se non c’è festa senza musica, immancabile la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, presenza storica e parte integrante dell’identità del programma, e le coreografie del corpo di ballo, che accompagneranno i diversi momenti dello show. Zelig 30 va in onda nella prima serata di martedì 27 ottobre, su Canale 5, a partire dalle 21:00 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna. Lo show è visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.